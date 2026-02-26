台北燈節主持人喊「這裡是上海」惹議 吳欣岱批：自我矮化誤導下一代

台北市長蔣萬安至入口處顯眼的上海燈區與上海台辦合影，現場民眾聽到這裡是上海，不禁錯愕大罵「怎麼是上海？這裡是台北！」（資料照）

台北燈節昨（25日）開幕，不過主持人在介紹上海燈區時喊「這裡是上海」引發現場民眾不滿，隨即糾正「這裡是台灣」。台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，這恐導致孩童認同嚴重混淆，也顯示蔣萬安市府對於主體性的棄守，公共資源不應淪為模糊國族邊界的宣傳工具，也反對用這類自我矮化的方式誤導下一代。

吳欣岱表示，元宵節即將到來，許多家長都會期待能在下班後帶孩子賞花燈，試想如果發生孩子指著看板大聲喊出這裡是上海的荒謬情境，家長如何孩子消除身份認同的焦慮？當家長必須吃力地向孩子解釋這裡其實是台北圓山時，這場由台北市政府主辦的年度盛事已經在無形中剝奪了孩子認識自身城市的權利。

請繼續往下閱讀...

她認為，這不只是單純的花燈作品命名問題而已，市府在無形之中讓台灣的文化認同教育產生嚴重失職，讓最應具備本土教育意義的活動，淪為模糊國族認知作戰的宣傳場域。

她也提及，現場甚至有幼兒園老師帶著整群孩子在該標語前合影留念，畫面令她感到無比沉重，花燈的視覺標語具有強大的潛移默化力量，當孩子看到、學到的第一句話竟是在台北看見這裡是上海，不僅是文化錯亂，同時也是對城市主體性的主動棄守。

吳欣岱說，城市舉辦燈會的核心使命，應是告訴下一代我們是誰、我們站在哪裡。不是花費公帑，卻在最顯眼的出口處安排矮化台灣主權意象的內容，若市府對此類涉及主權與認知的界線完全不設防，是否任何矮化台灣的提案都能輕易進入台北的公共空間。

吳欣岱表示，今年台北燈節引進中國IP泡泡瑪特，引發中國國台辦出面護航，已顯見並非單純的商業交流，面對有心矮化台灣、意圖進行政治統戰的對象時，市府若毫無把關原則，就是在公然吃台灣人的豆腐，交流應建立在對等與主體性之上，而非透過公共資源的挹注，讓孩子在成長過程中產生認同上的混淆與斷層，北市府的作為，無異於利用城市行銷的外殼，包裹著自我矮化的政治核心。

吳欣岱也喊話蔣萬安應說明，究竟是在行銷台北，還是在配合特定政治意圖矮化台北？保護孩子對這座城市的正確認識，是政治工作者最基本且不可退讓的使命，台北的燈節應映照出台北市民的尊嚴與對土地的自信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法