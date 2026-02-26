新北首面與「母雞」李四川聯合看板上架 「小雞」劉美芳：李是市政即戰力

新北市第五選區（板橋）拚連任的市議員劉美芳今（26）日指出，她在板橋率先掛出與李四川的聯合看板，將以「最強陣容、川劉不息」的理念持續服務市民。（劉美芳提供）

新北市長選戰一役，民進黨陣營早在去年決定由黨籍立委蘇巧慧披掛，蘇已展現「母雞」態勢頻偕黨籍大咖與市議員參選人多次掃街拜票，國民黨陣營則終於在年前塵埃落定，確定由台北市副市長李四川出陣拚守下藍營優勢選區，期盼已久的藍營「小雞」迅速動作，新北市第五選區（板橋）拚連任的市議員劉美芳今（26）日指出，她在板橋率先掛出與李四川的聯合看板，將以「最強陣容、川劉不息」的理念持續服務市民。

劉美芳說，李四川長年深耕公共工程與城市治理，具備豐富行政歷練、作風務實，是能夠帶領新北持續前進的重要人選，李四川是即戰力，能回應地方基層「會做事、做實事」的期待，她以行動表達支持，這次在板橋保華宮外牆萬板路側設置聯合看板，主視覺使用黃、紫對比色，相當顯眼。

劉美芳表示，未來將持續傾聽民意，與李四川攜手合作，推動交通建設、公共安全及婦幼照顧等關鍵政策，為板橋、為新北打造更安心、更宜居的生活環境。

