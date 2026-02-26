為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    樂見藍營啟動修復機制 黃暐瀚點名「三大咖」

    2026/02/26 11:05 即時新聞／綜合報導
    黃暐瀚表示，他樂見藍營啟動修復機制，並點名韓國瑜、台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕，強調在野黨如果強，執政黨也會更強，台灣也就會更安全。（資料照）

    立法院長韓國瑜24日以「薄紙沾水貼住人口鼻」故事比喻，表示擋軍購可能讓國民黨四面楚歌。資深媒體人黃暐瀚表示，他樂見藍營啟動修復機制，並點名韓國瑜、台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕，強調在野黨如果強，執政黨也會更強，台灣也就會更安全。

    黃暐瀚提到，近期看到藍營「三大咖」明顯開始啟動「修復機制」，所謂「修復」就是恢復到「過去的樣子」，年前他寫了一篇「親美友日的國民黨，還在不在？」明確列舉曾經執政8年的藍營，是「愛台灣、親美、友日、和中，並且抗共」，如今卻是「無差別阻擋軍購」、「質疑AIT處長地位」、「指責日本友台言論」、「積極尋求鄭習會」。

    黃暐瀚表示，上述舉動都會讓部分選民質疑，國民黨是不是和過去不一樣，因此韓國瑜呼籲別擋軍購、邀請總統國情報告、阻止鄭麗君備詢；盧秀燕3月訪美、擔心美方與國人誤會國民黨疑美；蔣萬安喊出我是台灣人、中華民國國民、呼籲實質審查軍購，3人紛紛表述與這2年國民黨「不太一樣」的意見，以期國人能夠繼續支持藍營，特別是中間選民。

    黃暐瀚認為，這3人之所以這麼做並不是「討好」民進黨，而是他們更在乎「中間選民」的感受，知道國民黨「不能再這樣下去」。黃暐瀚指出，民主政治永遠需要一個「強大在野黨」的存在，唯有「在野黨強大」，隨時有機會取代執政黨，執政黨才會更謙卑、更精進、戰戰兢兢。

    黃暐瀚強調，所謂「強大的在野黨」，並不是指處處為難執政黨就叫強大，能夠比執政黨更得民心、更顧全大局、更維護國家主權與安全才是真的強大，才有辦法在下一次的選舉中完成輪替，在野黨如果強，執政黨也會更強，執政黨要強到繼續不被輪替也是本事，如此一來國家就會更好，台灣也能更安全。

