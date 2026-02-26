為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔣萬安變「蔣大話」？ 吳思瑤批育兒政策無配套措施「一搓就破」

    2026/02/26 10:18 即時新聞／綜合報導
    吳思瑤表示，蔣萬安照顧家長的誠意可以說連0.1%都不到，先不說可行性及合理性，光從這些基本數字上來看，就知道是一場騙局。（資料照）

    台北市長蔣萬安近日拋出，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計劃，凡登記設立在台北市事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，企業在不減薪情況下，讓家長每天減少1小時工時，減少的工資由市府提供8成補助。蔣萬安此政策引起廣大討論，不過民進黨立委吳思瑤認為，蔣萬安的育兒減工時計劃可說是「一搓就破」。

    吳思瑤提到，針對蔣萬安此項政策，只要提兩個最基本的點就好，台北市18萬間公司，只有55間公司能申請，每間公司最多只限10人申請，換算下來覆蓋率只有0.03%；再來，台北市有24萬家長，補助8成的1小時時薪需要87億，但蔣市府只編列550萬預算，編列預算只有需求面的0.06%。

    吳思瑤表示，蔣萬安照顧家長的誠意可以說連0.1%都不到，先不說可行性及合理性，光從這些基本數字上來看，就知道是一場騙局，政策的執行配套全都沒有，不論企業或勞工都沒有溝通，竟三天後就要上路？

    吳思瑤質疑，蔣萬安當了兩年市長，政策能力怎麼還是那麼low？為家長減負擔的政策方向確實可以討論，但不能為快而外，為德不卒。吳思瑤直言：「蔣萬安，不只『蔣大話』、『蔣笑話」，根本就在『蔣X話』！」

