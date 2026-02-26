獨家專訪》中國對日經濟制裁 滝波宏文：民眾更力挺高市早苗

日本參議員滝波宏文。（記者陳鈺馥攝）

日本首相高市早苗「台灣有事論」之後，中國對日施加經濟脅迫，禁止中國觀光客赴日，近期眾議院改選結果，自民黨仍大獲全勝。對此，曾擔任農林水產副大臣的日本參議員滝波宏文接受本報專訪表示，中國霸權崛起，採用侵略的態勢、軍事手段，日本民眾看到這些情況後，非常支持高市首相的發言。

滝波宏文指出，日本與中國的關係，因高市首相在國會答辯中提到「台灣有事」的回應，有些媒體質疑導致日中交惡，在野黨也有這種說法。在野黨和媒體批評高市，原本對自民黨來說，應該是負面影響，但對這次選舉反而是產生了相反的效果。

滝波宏文分析，因為中國霸權崛起，不是用和平方式參與自由、民主的國際社會，比如在尖閣諸島、東海、南海等地，中國採用侵略的態勢、軍事手段，日本民眾看到這些情況後，非常支持高市首相的發言，所以這次日媒的報導角度和國民的感情與想法之間有一定的落差。

滝波宏文批評，中國共產黨經常引用二戰歷史，指責日本試圖復辟軍國主義，可是從現在日本情況來看，哪個國家才是走軍國主義，大家看得很清楚，中國方面非常好戰，全都看在日本國民眼裡。

針對台灣政府不接受一中原則，中國也用相同方式對付台灣，如禁止觀光客來台，親中派反而責怪政府。滝波宏文說，中國禁止中客赴日旅遊的問題，去年12月中國遊客赴日數量確實有所下降，不過，台灣和西方國家的遊客彌補了這一缺口。

滝波宏文指出，中國是一個巨大的市場，日本商界人士非常重視與中國的關係，但是考慮到國家風險，個人認為需要降低對中國的依賴。反觀蔡英文政府過去在這方面做得很好，日本應該向他們學習。

「日本商界應該盡快放棄對中國人民市場的幻想！」滝波宏文說，日本應該堅定地認識到，不要屈服於中國的經濟脅迫。台灣國內可能也有很多討論，自己認為還是要降低對中國的依賴度，另外在自由國家的市場中，尋找能夠繁榮的道路。

針對中國商務部近日對日本20家企業祭出制裁，滝波宏文談及，政府內部、自民黨及日本領導層和商界對此有很多討論，但正如之前所說，依賴中國會給日本的生存帶來極高的風險，因為這意味著會被一個霸權國家控制。因此，日本及其盟友必須與美國和其他志同道合的國家攜手合作，堅定捍衛民主國家所享有的自由、民主、法治和對基本人權的尊重。

