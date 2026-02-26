員警交管、補給車小睡......前幕僚曝柯文哲昔一日北高備受「呵護」待遇

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

台灣民眾黨25日召開「一日北高」行前記者會，由黨主席黃國昌率陳世軒、林子宇等成員一同現身黨部。期間，他提及去年，若在土城遭關押的創黨主席柯文哲今年回歸，將在228一同共騎，兌現當時承諾。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，他不相信柯文哲會騎完全程，而柯文哲今年的228致詞應該又是老調重彈，並爆料當年柯文哲一日北高比奧運選手還高規格被呵護的過程。

潘俊霖在臉書PO文表示，柯文哲又要騎腳踏車了，先說結果，不相信他會騎完全程，再來破梗他的228演講稿只有2015講到「不讓悲劇重演，台灣人要做這塊土地的主人」，因為2014剛靠綠營支持當台北市長百日，再來2016柯文哲在墾丁再次用受難者家屬哭一次，2017開始最愛哭的柯文哲，開始用不能只有悲傷、仇恨、對立淡化228的歷史慘劇討好藍營支持者，相信今年的致詞應該又是這些老調重彈。

請繼續往下閱讀...

潘俊霖分析，為什麼選228柯文哲說過很多理由，一開始說他是受難者家屬不想跟馬英九同台能避就避，再來蔡英文執政就用化解仇恨的理由繼續每年騎每年藉此分散蔡英文的新聞版面與網路熱度，還能討好藍營，台北騎到新竹有聲量話題後，再用參加中央舉辦的228紀念活動的理由落跑回台北，中央活動結束後，再搭高鐵到中南部騎最後一段到高雄接受英雄式的歡迎。

潘俊霖指出，還有一個重要的理由是東北季風的助力，通常228時台灣還吹著東北季風，而且天氣不再那麼惡劣，由北往南騎順風有推力，當年一日雙塔到底有沒有騎完，這個問題每年都有人問我。

潘俊霖續指，他真的不知道怎麼樣才算騎完全程，當年他提早到嘉義布袋休息點等待消失了一個多小時的柯文哲，真相是什麼自己也不知道，騎到台南後又安排了汽車旅館讓柯文哲睡覺休息後才出發。

潘俊霖說，騎到高雄小港自己站在補給車外面看守，不讓人知道柯文哲睡在補給車內，騎到屏東也是找地方讓柯文哲休息過後才出發，全程柯文哲比奧運選手還高規格的被呵護，甚至很多地方的員警還幫他交管，讓他可以不用走走停停避免最吃力的綠燈起步。

潘俊霖直言，最後提一件事，柯文哲常常臭屁說2014選後就把當年的競選模式丟掉，那是因為當年是民進黨主導整場選舉，演講時常常跟你們說，複製過去成功的模式就是失敗的開始，小草們醒醒吧，這些幹話聽了幾百次，然後過去每年複製相同的模式造神，他英勇無敵造神欺騙你們，他騎一日北高，他走大甲媽全程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法