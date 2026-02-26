蔣萬安推育兒減工時但只備550萬 何孟樺提3問題：1年恐需87億

民進黨議員何孟樺。（資料照）

台北市長蔣萬安近日拋出，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計劃，議員何孟樺表示，消息一出讓家長樂開懷，但蔣不愧是「洋芋片政治學的最佳實踐者」，市長宣示與提出的方案天差地別，她列出三個問題，首先是市府補助8成薪，前提是薪資要夠低；其次為每間公司只補助10萬元，1間最多補貼6至7人；第三是公務預算額度少，現有經費只夠補助55家企業，且據估算，1年補給24萬名家長8成1小時薪需要87億元，蔣卻只編550萬元預算，是在耍人嗎？

何孟樺表示，蔣萬安喊出市府補助8成薪的口號，讓人覺得政府分攤人事成本，雇主沒有理由不讓家長提早下班，政策似乎可行，然蔣卻沒說，每個人最多只有1.5萬，補助時間最多只有8個月，除非月薪比最低薪資2萬9500元還低，或是公司實施時間短於8個月，否則1.5萬元根本不可能補到8成薪。



她指出，按照正規算法，2024年台北市平均月薪5萬3582元，去年12歲以下人口有24萬4239人，如以1個月上班20天，1個家庭補助1名家長估算，從3月上路至年底共10個月，1年總經費應達87億元，個別家長，市府今年10個月就會補貼將近4.5萬元。但蔣的方案每人最多補助1.5萬元，補貼金額比推估值縮水3分之2。

何孟樺提到，而且蔣市長規定，一個事業單位，最高只能補助10萬元。換言之，假設一個公司要讓所有符合資格的員工，都可以拿到1.5萬元的最高補貼，只會有6至7人受益。全台北市公司行號高達18萬個，單單勞保投保單位，就有11萬個，勞動局僅準備550萬元，只夠補助55家企業，「55對11萬，這包洋芋片的空氣也太多了吧！」

她直言，去年送進議會的預算書，根本沒有編列87億元的經費，最接近此用途的「補助企業辦理哺乳室、托兒服務設施及措施」項目，也只有730萬元，若市府挪用這筆款項，不只遠遠無法滿足家長的需求，更直接排擠原有先對企業辦理哺乳室、托兒服務設施、育兒津貼等服務的補助，「這不是把市民當猴子耍，玩著朝三暮四的把戲嗎？」

何孟樺批評，工時調整必然伴隨經營型態與排班模式的調整，市府想要模仿韓國，就不能只學到金錢的誘因，而沒學到韓國在輔導企業轉型上所下的功夫。做三分事、說十二分話，是蔣萬安3年來固有陋習，如今選舉將近，不見收斂反倒變本加厲，既然說到就要做到，具體編列足額預算與輔導方案，例如主動輔導過去領取過友善育兒事業獎的公司加入計畫，並以雇用100人以上的公司都能加入為目標，積極促成「育兒減工時計畫」落實，別再當一戳即破的「蔣大話」。

