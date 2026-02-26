蔣萬安提減時育兒補助 486先生：窒礙難行、恐成中小企業毒藥

台北市長蔣萬安提出要推動「育兒減少工時計畫」，讓家中育有12歲以下兒童的家長，每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助，引發外界熱議。（資料照）

台北市長蔣萬安提出要推動「育兒減少工時計畫」，讓家中育有12歲以下兒童的家長，每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助，引發外界熱議。電商網紅「486先生」對此發文指出，雖然這個政策立意良善，執行起來卻應該會窒礙難行，甚至可能是中小企業的毒藥。他對此分析實際運作會遇到的困難，並指勞動部其實早就提過，撫育未滿3歲子女，可以每天減少1小時或調整工時，但減少的時間原則上不得請求報酬。正是因為中央早就知道「少1小時」很難叫企業買單，所以才做成無薪。

「486先生」陳延昶在臉書發文指出，育兒減時補助，立意良善的政策，為何可能是中小企業的毒藥？他表示蔣萬安提出的想法真的相當好，但執行起來應該會窒礙難行。

請繼續往下閱讀...

「486先生」舉例，他公司成立16年來，也常有同仁提出很多點子。點子雖好，但如果執行起來非常麻煩，那就不是一個好點子。雖然市府補助那1小時的80%薪資，但對企業來說，剩下的20%薪資成本，以及更重要的隱性成本，才是真正麻煩。

「486先生」說明，中小企的打卡出勤薪資系統幾乎都是套裝軟體，為了這變動去修改，這不是花幾萬元可以做到的，恐怕是得花上6位數。台灣大多都是中小企業，10人以下企業佔了6成。假設公司有7人，3人可以少上1小時，剩下4個人卻要完成原本7個人的任務。同工不同時，剩下的人被迫補洞，這會直接摧毀團隊公平感。

「486先生」也指出，接著，為了跟市府申請補助，你還要特地每個月核對工時、建立資料。對中小企業來說，這些行政程序往往比那1小時的80%補助還麻煩。人員少掉的那1小時勞務，其他同仁是不是就可能要加班來補進度？別說資方支出更多，其他同仁就沒有家庭嗎？

「486先生」也提到，而真正享受福利的同仁，如果剛好遇到主管職位升遷，老闆會不會把每天少1小時的人列入優先考量？我認為很可能會影響職涯發展與升遷機會。如果真的執行，以後雇主招募新員工，家裡是否有12歲以下孩子，可能會被雇主列入考慮，這又是另一個問題。

「486先生」強調，點子每天隨便想都能想出十個八個，但必須考慮能不能簡單、輕鬆地執行，能執行才是好點子，否則也就看看就好。他認為這個立意真的很好，但執行面實在太困難。他也常教育公司同仁，提出建議要往深處與廣度去思考各種可能的問題。如果會衍生出一堆問題，那就不是一個好建議。

「486先生」也提醒蔣萬安市長與團隊，其實勞動部早就提過，撫育未滿3歲子女，可以每天減少1小時或調整工時，但減少的時間原則上不得請求報酬（也提到小公司要協商）。中央早就知道「少1小時」很難叫企業買單，所以才做成無薪。北市現在改成有薪加補助，口號很漂亮，但企業端的難題實在太大。

不過「486先生」也說，所有老闆都應該要有積極跟靈活的頭腦，事情不能僵化。例如我們公司的財務長住很遠，先生又常出國出差，她一打二非常辛苦，所以當初我同意讓她早點到公司、提早下班。她也在上班時間非常積極努力，工作認真完成，這幾年下來大家都很愉快。

「486先生」也舉例，又比如同仁孩子學校臨時打電話來，得趕快去接小孩，我們也不會去計較這種突發狀況而扣錢，反而大家會互相幫忙協助，企業氛圍會更好。

「486先生」強調，面對生育率下滑，提出對父母友善政策他絕對支持，但政策也要顧慮執行的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法