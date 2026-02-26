喊「綠國瑜」掀議！黃暐瀚曝韓國瑜看懂1事 勸藍委別擋軍購

立法院長韓國瑜24日應邀到國民黨「立法實務研討會」致詞，籲黨團讓軍購特別條例進入付委審查。（資料照）

朝野對抗僵局難解，立法院長韓國瑜24日以一個太監拿「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事來比喻時事，強調擋軍購恐讓國民黨四面楚歌。資深媒體人黃暐瀚先是發文吐槽藍白支持者，稱「韓院長也要變成綠國瑜了嗎？」昨日又再度發文強調，在野黨當然可以「反綠」，但反綠不要亂反，擦槍走火，變成「反台灣」，「韓院長明顯看到了這一點，所以才會苦口婆心」。他也直言，不管誰執政，台灣都需要國防，需要厚植軍備，需要保護自己的能力。

黃暐瀚24日在臉書發文指出，韓院長應該跟他一樣，認為特別軍購條例「應該付委審查」，甚至直指擋軍購恐讓國民黨「四面楚歌」，就像過去清朝宮內老太監，用濕紙片悶死人驗無傷一樣，提醒藍營立委注意「窒息危機」。在該文最後黃暐瀚還說「所以，韓院長也要變成綠國瑜了嗎？」

昨日黃暐瀚在臉書以「反綠，不反台灣」為題發文指出，上一篇「綠國瑜」的短文引起討論，居然有人（故意）誤解他在酸韓院長。黃暐瀚強調，怎麼會是在酸韓院長呢？韓院長苦口婆心，希望藍營想一想，擋軍購這件事會對藍營自己造成什麼傷害？會不會弄到最後「四面楚歌」？他要的是「付委審查」，之前蔣萬安市長也是要「嚴審軍購」。

黃暐瀚也直言，被誤導的網友看不懂就算了，稍懂政治的，甚至自己就是立委的，怎麼會不知道，把案子擋在程序委員會「不排案」，就根本不可能開始「審查」。

黃暐瀚說明，3月6日要付委了，之後進到委員會，然後回大院「二讀、三讀」，通過最後的特別條例版本之後，確定可動用的最高預算（1.25兆或其他金額），之後政院會再把「軍購預算」再送到立院。然後同樣的步驟「程序委員會排案、送大院、付委、委員會討論、回大院二讀、三讀」。

黃暐瀚批評，這麼嚴謹的過程，你說第一關在週二中午程委員「排案」就叫「放行」？這已經不是不懂立院，而是根本亂講了。他也強調，藍綠白不管誰執政，就好好規劃軍購；不管誰在野，就好好審軍購，把不合理的、浪費的、不需要的，甚至違法的，都抓出來，這是在野黨監督的責任。

黃暐瀚指出，在野黨當然可以「反綠」，但反綠不要亂反，擦槍走火，變成「反台灣」。韓院長明顯看到了這一點，所以才會苦口婆心，勸說藍委，不要擋軍購，應該付委審查。

黃暐瀚在文末也強調，不管誰執政，台灣都需要國防，需要厚植軍備，需要保護自己的能力。再說一次：反綠、反藍、反白，都可以，但千萬不要「反台灣」。

