3軍售發價書恐來不及簽署 張育萌籲藍白先授權：否則就是在打假球

國防部長顧立雄24日表示，為不影響戰力建構，希望立法院外交及國防委員會能先行授權簽署，並重申美方支持政院版特別條例草案，呼籲朝野嚴謹、理性討論以應對敵情威脅。（資料照）

美國務院去年底公告對我8項重大軍售，其中5項納入1.25兆國防特別預算的軍售案中，有3案發價書將於3月中旬到期，逾期恐使全案失效。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文直言，現在全世界沒有任何一種武器系統，可以一家軍火公司從頭包到尾，在這中間有層層疊疊的連動關係，只要一個廠商無法配合，我們就會被拒絕。

他也感嘆，如果因為國會擺爛，我們連美國寄來的「發價書」都沒辦法簽，代表整個程序要重新走一次，也幾乎等於就不用玩了。張育萌為此呼籲藍白先授權國防部「先簽發價書」，否則就是在打假球。

張育萌在臉書發文指出，看黃國昌和鄭麗文談軍購，真的會以為在台灣讀書犯法。他強調台灣要簽「發價書」不能再拖，並指對美軍購不是去7-11買飯糰。不能從貨架上看到喜歡的武器，就放進購物車。

張育萌說明，台灣的軍購要先告知美國在台協會（AIT），我們希望買某一項武器裝備。在這階段，我們要先看美國願不願意把「報價資料」給台灣，如果美國給了，代表他們至少有供售的意願。之後AIT要完成駐在國評估（In-country Assessment），再交給戰爭部和印太司令部。印太司令部會照這份評估，再做一次戰區作戰需求評估。

張育萌表示，為什麼要搞得這麼複雜？因為美國的軍售不只是「賣武器」，也是整體戰力評估，和一份「安全承諾」。這個安全承諾不是官腔的帥話——這代表如果軍售生變，第一個衝擊到的就是台灣的「軍售信譽」。因為美國評估要不要賣，就要先跟廠商協調，這個過程是要花錢的。如果我們突然說不買了，雖然我們沒有賠他錢，但就會被美國列入「奧客名單」。原本我們買武器要付3%到5%的保證金（Initial deposit），下次就會變高。因為美國不知道，你還會不會又突然說不買。

張育萌直言，這個月初，美國就正式把「標槍飛彈、M109A7 自走砲和拖式飛彈」這三項武器的發價書寄給台灣——發價書就是類似「報價單」的文件。現在，我們面臨到就算藍白承諾3月6日讓《國防特別條例》付委，但付委後還要二三讀。更不用說，二三讀後還要再編特別預算，預算也要再給立法院審。美國現在寄來的發價書，期限定在3月15日。這是美國政府下的最後通牒。

張育萌批評，因為藍白這些薪水小偷，去年在立法院10次把《國防特別條例》擋在程序委員會，所以現在一定趕不上。全台灣人都被拖下水，被迫一起承擔。農曆年前，國防部戰略規劃司已經正式簽字，發函給美國的國防安全合作局（DSCA），拜託他們延長我們發價書的效期。但能不能延長，其實並不是美國政府說了算。

張育萌強調，我們要知道，台灣對美軍購一直有兩層合約。第一層是政府對政府的，也就是中華民國跟美國政府簽約，確認我們要買這些武器，美國也願意賣給我們。政府跟政府簽完之後，才會進到第二層——也就是美國政府去找生產武器的廠商簽約。問題是，現在全世界沒有任何一種武器系統，可以一家軍火公司從頭包到尾。要生產一件武器，會有很多零附件是由不同小廠生產。

張育萌指出，現在，我們問美國可不可以延長發價書之後，美國的國防安全合作局就會去找生產武器的主合約商，問他能不能配合去延長效期。然後，主合約商就要再去問第二三層的分包商，跟他們解釋「現在美國政府希望延長效期，因為台灣預算通過的時間可能要延後，你們能不能配合？」可是，這些二、三層廠商都不大，等台灣兩、三個月的單，那剩下其他的訂單還要不要接？

張育萌直言，這樣層層疊疊的連動關係，只要中間有一個廠商無法配合，主合約商又找不到替代的零件來源，我們就會被拒絕。一旦廠商拒絕，我們又無法配合原本3月15日的效期，結果就是軍購被撤案——走到這一步，我們就要再重新提出「發價書需求信函」。

張育萌表示，這次的軍購，我們是什麼時候提出「發價書需求信函」的呢？是去年的4月30日。最後，美國政府在12月18日才把軍購知會國會。前後總共用了8個多月的時間。如果現在，因為國會擺爛，我們連美國寄來的「發價書」都沒辦法簽，代表整個程序要重新走一次，也幾乎等於就不用玩了。

張育萌強調，這就是為什麼，國防部長顧立雄會語重心長的說，就算《國防特別預算》付委審查，還是希望立法院可以同意，先授權國防部跟美國簽3項軍購的發價書。

張育萌比喻，我們都有過，小學寒假作業沒寫完，在開學前才在臨時抱佛腳的痛苦經驗。現在藍白在做的事，就是比小學生還不如。自己作業欠半年，還東扯西扯、理由一堆，聽來聽去早就膩了，反正千錯萬錯都是賴清德的錯。

張育萌質疑，藍白在民意壓力下，傅崐萁和黃國昌現在終於願意「放行」特別條例。但就算現在付委，只要藍白「慢慢審」以拖待變，最後軍售還是可能被美國撤案。真的要做給台灣人看，就請藍白先授權國防部「先簽發價書」，否則就是在打假球。

