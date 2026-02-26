為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    和中國朋友聊政治 對方「1句話」讓台灣人瞬間當機秒道歉

    2026/02/26 00:16 即時新聞／綜合報導
    有網友近日分享和中國朋友的交談內容，對方僅用「中國成功趕走國民黨」這樣一句話，讓他瞬間語塞。國民黨黨旗示意圖。（資料照）

    有網友近日分享和中國朋友的交談內容，對方僅用「中國成功趕走國民黨」這樣一句話，讓他瞬間語塞。國民黨黨旗示意圖。（資料照）

    兩岸民眾只要談及政治，時常吵得不可開交，但有網友近日分享和中國朋友的交談內容，對方僅用「中國成功趕走國民黨」這樣一句話，讓他瞬間語塞，沒有辦法回嘴，引發鄉民熱議。

    網友25日在Threads發文說，記得有次和中國的朋友聊天，對方突然撂下一句「至少我們大陸人有勇氣跟力氣把國民黨這種貨色從我們土地上趕走，還讓他們轉過來跟我們鞠躬哈腰，你們台灣人做得到嗎？」原PO苦笑，當下他頓時語塞，那是他第一次跟中國人聊政治聊到回不了嘴，還開玩笑稱「我道歉」。律師林智群同日轉發這篇貼文，笑稱「對不起，我們台灣人這次真的輸了！」

    其他鄉民也紛紛說，「國民黨是連中國人都不要的政黨，貪污腐敗、愛財怕死，1949年才會逃難來到台灣」、「這一局確實是中國人贏了」、「老共就繼承了老蔣那一套統治思維，若扣掉馬列，就會幾乎一個樣，連憲法、萬年國會代表只負責舉手」、「去了解歷史就知道，不是共產黨太強，是國民黨弱到爆，投降的投降、滲透的滲透、擺爛的擺爛！而且這個黨打從一開始就是投降黨」。

    但也有人吐槽，「講得他們真的很有骨氣似的，那隨時隨地都會拿他們的器官當作耗材使用的中國共產黨，他們趕走了嗎？」、「既然大陸人有勇氣跟力氣，為何趕不走共產黨？」、「他們做不到把更爛的共產黨趕下台呀，所以誰也別笑誰了」、「但是他們趕走國民黨後吃的也不是太好」、「他說對了一半，國民黨是被共產黨打跑而已，但中國人沒有勇氣跟力氣面對共產政權」、「問題是來的共產黨不是更可怕嗎？感覺是在說他們是欺善怕惡的中國人耶！」

