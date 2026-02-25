為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台北燈節「這裡是上海」花燈搶眼 林延鳳：文字遊戲配合統戰

    2026/02/25 21:51 記者董冠怡／台北報導
    台北燈節花博展區鄰近捷運圓山站1號出口，出站即可抵達活動現場，然而步出站外先被不遠處的彩色裝置吸引，以為是代表台北的花燈，近看卻發現是中國上海花燈。（記者董冠怡攝）

    台北燈節花博展區鄰近捷運圓山站1號出口，出站即可抵達活動現場，然而步出站外先被不遠處的彩色裝置吸引，以為是代表台北的花燈，近看卻發現是中國上海花燈。（記者董冠怡攝）

    台北燈節花博展區鄰近捷運圓山站1號出口，出站即可抵達活動現場，然陸續有民眾反映，步出站外先被不遠處的彩色裝置吸引，以為是代表台北的花燈，近看卻發現是中國上海花燈，不解如此安排的原因。議員林延鳳直言，蔣市府應出面說明，為何上海花燈這麼「嬌貴」，不僅未與其他友好國家的花燈擺在一起，反倒獨樹一幟，「請問市府認為上海花燈是國內的嗎？」

    林延鳳表示，2023年「台灣燈會在台北」曾發生濫用警力去顧中國上海花燈的事情，當時就曾講過上海花燈如何「嬌貴」，今年台北燈節花博展區未與其他國際花燈放在同一展區，為何上海花燈就是不一樣？難道市府認為上海花燈屬於「國內」範疇，而非國際範疇？

    她認為，上海花燈牌面介紹寫著「這裡是上海」，就是在搞文字遊戲，配合中國做一些被統戰的小手段，民眾賞燈是希望看到台北市的燈，結果台灣人步出捷運站先看到的卻是上海花燈，質疑市府策展時為何不把台北花燈放在最顯眼的位置。

    林延鳳直言，台北市政府應出面說清楚講明白，為什麼上海花燈相對「嬌貴」，市長蔣萬安任內接連發生員警看顧上海花燈、上海花燈擺在最顯眼處，不是放在國際花燈區域展示，且規格與眾不同、特別大，其他縣市就不會有這種情形，「請問是認為上海花燈是國內的嗎？那豈不是在配合中國？」

