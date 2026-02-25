竹北天坑案辯論終結7月宣判 楊文科庭後現身喊：我們是清白的

新竹縣長楊文科（左2）今晚於辯護律師團的陪同下，在法院門口現身回應，強調「我們是清白的！」（記者廖雪茹攝）

新竹地方法院審理竹北「天坑案」今日辯論終結。檢方指控新竹縣長楊文科等公務員涉嫌圖利建商，建請判處10年以上重刑，並對建商等5名被告也都求處重刑。楊文科今晚7點許在辯護律師團的陪同下，親自現身法院門口回應，強調「我們是清白的！」全案定7月10日宣判。

楊文科表示，縣府在處理「豐采520」建案的過程，全程秉持依法行政、不偏不倚的原則。經過長時間的原因調查，並要求豐邑繳交1億元擔保金後，600多天後復工，目前工程都非常順利，證明當時的決定是正確的。

請繼續往下閱讀...

對於檢方的圖利指控，他鄭重強調自己與建商之間完全沒有私交，更無任何利益往來，更遑論有圖利動機，這「非常不公平」，相信司法會還他清白，落實公平正義。

律師陳國文表示，當時豐邑對於道路塌陷責任採抗拒態度，不願配合修補，導致縣府必須出面協調，推動後續處置工作，楊縣長介入溝通純粹是基於「公共安全」考量，且在處理過程中始終堅持「依法行政」，並未給予寬鬆條件，遭起訴圖利是莫大的冤枉。

律師呂俊杰也說，檢察官在起訴過程純粹是用個人臆測，去推論楊縣長施壓公務員，事實上沒有任何一位公務員指證縣長有介入復工決策，一切都依法行政，對於檢方最後論刑求處10年以上的重刑，令人感到非常訝異。

律師黃俊華強調，所有的公務員從偵查到審判，都說縣長要求他們「依規定辦理」，檢察官卻完全忽視這些證據；事實證明，正因為縣長的處理，該建案才能持續妥善處置，避免變成「爛尾樓」而造成更大的危害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法