    首頁 > 政治

    AIT首度參展台北燈節 谷立言、蔣萬安攜手點亮「自由女神」花燈

    2026/02/25 21:00 記者黃靖媗／台北報導
    AIT今年首度推出「輝映自由．共譜繁榮」主題燈組參與台北燈節，AIT處長谷立言（左）與台北市長蔣萬安（右）今晚一同進行點燈儀式。（記者王藝菘攝）

    AIT今年首度推出「輝映自由．共譜繁榮」主題燈組參與台北燈節，AIT處長谷立言（左）與台北市長蔣萬安（右）今晚一同進行點燈儀式。（記者王藝菘攝）

    台北燈節今（25日）晚點燈，美國在台協會（AIT）今年首度參加台北燈節，設立主題燈組。處長谷立言（Raymond Greene）致詞表示，過去250年美國堅持民主、自由、創新，且透過與台灣的共同價值觀，建立非常友好的夥伴關係；台北市長蔣萬安致詞說，盼花燈不只點亮今天夜空，也照亮台美深厚情誼。

    AIT今年首度推出「輝映自由．共譜繁榮」（Light of Freedom, Promise of Prosperity）主題燈組，參與台北燈節，谷立言與蔣萬安今晚一同進行點燈儀式，同時歡慶紀念美國建國250週年的「自由250」（Freedom 250）相關活動。

    谷立言致詞表示，他感到非常榮幸，因為今年是AIT首次參加台北燈節；對美國而言，2026年是特別重要的時刻，因為美國要紀念建國250週年，過去250年美國堅持民主自由創新，且透過與台灣的共同價值觀，建立非常友好的夥伴關係。

    谷立言說明，今年花燈的主題是「輝映自由．共譜繁榮」，他要特別感謝市長蔣萬安、台北市觀傳局團隊、花燈燈藝師團隊，共同打造非常漂亮、非常有台灣精神的花燈，是給美國最好的禮物。

    蔣萬安致詞說，今天的點燈別具意義，不只是AIT史上首次參加台北燈節，更是慶祝美國建國250週年的重要里程碑，台北燈節不只透過花燈彼此交流，更是台美深厚情誼的具體展現，期盼花燈不只點亮今天夜空，也照亮台美深厚情誼。

    AIT處長谷立言致詞表示，過去250年美國堅持民主、自由、創新，且透過與台灣的共同價值觀，建立非常友好的夥伴關係。（記者王藝菘攝）

    AIT處長谷立言致詞表示，過去250年美國堅持民主、自由、創新，且透過與台灣的共同價值觀，建立非常友好的夥伴關係。（記者王藝菘攝）

