黃國昌：藍白合共同政見3月中旬完成 3月底簽政黨合作協議

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今上廣播節目《POP大國民》專訪提到，藍白合三階段，第一階段共同政見發表，應該會在3月中旬完成，第二階段簽訂政黨合作協議的時程，他判斷「大概差不多就3月底」，3月底完後實際去執行。

黃國昌在節目中提到，藍白合第一個階段的共同政見發表，原定1月24號要開記者會，國民黨說還需要多一點時間進行內部意見的徵詢跟討論，「我們也都尊重」，本來希望3月5號要開，可是國民黨行程有些衝突，今天所收到的訊息是應該在3月中旬會完成。

他表示，共同政見處理完後，對於接下來合作的模式，第二階段要簽訂政黨合作協議，有了政黨合作協議，討論未來政見怎麼落實，選舉過程彼此怎樣支援，這些東西有白紙黑字，才到第三階段，真的在這個合作的架構下面，有衝突競爭的地方，就按照講好的遊戲規則進行。

黃國昌說，所以如果3月中才有所謂的共同政見發表的話，這個政黨協議，「我判斷再快，大概差不多就3月底，3月底完後實際去執行，看什麼時候執行完畢」。

