    首頁 > 政治

    「美女發言人」入黃敏惠小內閣 鄭雅文任嘉義市觀光新聞處長

    2026/02/25 19:52 記者丁偉杰／嘉義報導
    「美女發言人」鄭雅文將接任嘉市觀光新聞處長。（嘉市政府提供）

    「美女發言人」鄭雅文將接任嘉市觀光新聞處長。（嘉市政府提供）

    嘉義市政府新任觀光新聞處長底定由曾任黃敏惠連任市長競選總部美女發言人鄭雅文接任，將於明（26）日走馬上任。鄭雅文在國外念書成長，具國際視野，及10餘年的公關實務，她強調，將著力城市行銷，讓嘉市的風格與溫度，轉化為令人嚮往的生活品牌。

    44歲鄭雅文小時候在南美洲阿根廷讀書成長，精通外語，中正大學傳播學系畢業，曾投身Four Seasons跨國酒店營運實務與商務推廣、拉丁美洲國際旅展（FIT）亞洲區策展暨翻譯，亦獲聘台灣高等法院與Alphatrad Spain國際翻譯機構擔任特約通譯與翻譯。

    鄭雅文說，飯店管理與行銷營運實務，促使在地文化轉化為具國際競爭力的品牌，並擴展至跨國經貿平台進行國際拓銷與推廣；策展規劃與溝通，則扮演文化轉譯，成功締結多項跨國提案，消弭文化隔閡並建立合作共識。

    過去10餘年，她深耕中正大學新聞公關領域，對嘉義在地文化底蘊與城市發展脈絡有深厚理解，扮演「學術價值產業化」推手，長期站在第一線協調危機處理，建立危機預警機制與溝通體系。

    鄭雅文表示，她對嘉義有著深厚情感，受黃敏惠市長邀請加入市府團隊，是責任更是榮幸，期許帶著國際多維視角與公關實務，著力城市行銷，讓嘉市的風格與溫度，轉化為令人嚮往的生活品牌。

