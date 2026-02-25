民眾黨力拚高雄議員破蛋 徐尚賢、林于凱4強棒浮出檯面

徐尚賢(中)曾是高雄雙罷劫負責人。（圖擷自徐尚賢臉書）

民眾黨力拚2026高雄議員選舉破蛋，透過精準提名，鎖定左楠、三民、鳳山、前鎮小港等4個選區，將推出強棒人選。

莊貽量(右)持續勤走基層。（圖擷自莊貽量臉書）

第4選區（左營、楠梓）浮出檯面的是民眾黨前市黨部主委莊貽量，2020年曾代表民眾黨爭取高雄第3選區立委，得票率5.17%；2022年再戰左楠議員也不幸落敗，2023年則列不分區第20名，累積豐富選戰經驗。此次捲土重來，雖然中央黨部尚未正式提名，他已準備穿上擬參選人的背心跑行程；另位原想參加民眾黨海選的左營區某里長，評估後可能以無黨籍參選。

林于凱(中)有柯文哲(左)、黃國昌(右)的加持。（記者葛祐豪攝）

第7選區（三民）是高雄人口第二大區，民眾黨力求突圍，時代力量前議員林于凱已宣布改披民眾黨戰袍。他2022年在藍綠夾殺下，在三民區拿下近9800票，成為遺珠之憾，這幾年持續關注地方公共議題，籌組高雄市行人路權促進會，替基層勞工與小家庭發聲，有一搏實力；另位2022年曾代表時力投入第3選區（大岡山區）議員選舉的黃思學，改投入民眾黨後，原本也有意在三民區參選，經市黨部協調後，最後決定退讓。

第9選區（鳳山）是高雄最大行政區， 前罷捷（黃捷）發言人、高雄雙罷劫（黃捷、許智傑）負責人徐尚賢，已加入民眾黨，表明願意出戰。屬於行動派、戰力十足的他，知名度高，2022年以無黨籍在鳳山參選市議員，拿下3800票，實力不容小覷；另有一位也正評估是否參選。

第10選區（前鎮、小港）的人選是小港區港明里里長李紘毅，在地人的他，十分關注民生及外籍移工問題，但知名度不若前三人，將有一番苦戰。

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮強調，民眾黨資源有限，高雄市議員選舉是採取精準提名，再報由中央選決會做最後決定，希望2026能搶佔市議會版圖。

國民黨高雄市黨部主委柯志恩本月初拋出「藍白合」的風向球，指全市有3個選區具備與友黨合作的空間，可能是民眾黨或無黨籍，外界直指這3個選區就是左楠、三民與鳳山；對此，劉家榮表示，目前是先找黨內人才，才有合的可能，雙方迄今尚未提過如何合作。

