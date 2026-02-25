獨家專訪》中國抗議李登輝赴日 泉裕泰憶促成日本對台免簽

前日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰今日接受本報專訪時透露，過去他擔任日本外務省中國課長時，曾遭遇中國就日本向李登輝前總統發放赴日簽證提出抗議。（記者陳鈺馥攝）

日本自2005年開放台灣人赴日短期觀光免簽證政策，台灣去年高達673萬人次赴日旅遊。前日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰今日接受本報專訪時表示，過去他擔任日本外務省中國課長時，曾遭遇中國就日本向李登輝前總統發放赴日簽證提出抗議；當時正值愛知世博會，他提議對台灣和香港旅客實施簽證免除措施，如此一來，是否單獨為李登輝發放簽證的問題便自然消失。

泉裕泰擔任駐台代表期間，促進台日各項交流，在武漢肺炎期間更協助台灣能夠獲得日本捐贈疫苗。泉裕泰說，他於2019年11月赴任台灣，自進入日本外務省以來，長期從事與中國相關的工作、也參與過台灣事務，當時也是第一次在台灣工作；到任後立刻感受到台灣人民非常親切、親日。

不過，泉裕泰指出，他聽說部分台灣民眾心中仍有「曾被日本拋棄」或「被聯合國排除在外的世界孤兒」之感；自己認為這種心態不應持續，因此把「鼓勵台灣、讓台灣建立自信」作為自己的首要任務，並始終將「台灣認同」這四個字放在心中。

另一方面，台灣每天都面對來自中國的威脅。泉裕泰認為，日本的角色是透過日美同盟，牢牢維繋美國對台灣的承諾，這兩點就是他任內的主要使命。

泉裕泰憶及，剛到任不久，便有機會訪問台南，時任副總統的賴清德也在台南，賴邀請他共進晚餐，雙方交談了約2個小時，是非常美好的回憶。他也與時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）建立了非常密切的關係，經常就如何支援台灣進行細緻討論。

泉裕泰指出，當台灣在疫苗問題上遇到困難時，曾向作為疫苗生產國的美國求助，但美方未能立即行動。他得知此事後，立即拜會當時的國家安全會議秘書長顧立雄，促成台灣方面向日本提出正式支援請求，並緊急電報東京。

泉裕泰說，同時也透過其他管道向安倍前首相轉達情況，並聯絡了台灣駐日副代表蔡明耀。日本外務省迅速行動，使疫苗得以及時運抵台灣，台灣各界送來大量感謝訊息與花束，「我至今難忘的回憶」。

此外，在泉裕台駐台期間，李登輝前總統辭世，之後安倍前首相遇刺身亡。他當時感覺日台關係的兩座「羅盤」相繼消失。泉裕泰透露，過去他擔任外務省中國課長時，曾遇到中國就日本向李登輝前總統發放簽證提出抗議的問題。

泉裕泰提及，當時正值愛知世博會，他負責外國旅客招攬工作，於是提議對台灣與香港旅客實施簽證免除措施；如此一來，是否單獨為李登輝發放簽證的問題便自然消失。

他強調，如今台灣赴日旅客一年接近700萬人次，日台之間如此良好的國民感情，正是長期交流促進的成果，「蔡英文前總統每次見面都會提醒我，日本赴台旅客人數仍偏少，我總笑著回答，『我們還欠台灣幾百萬人次呢』。蔡總統對我非常照顧，離任時授予勳章，並在總統官邸為我舉行送別晚宴」。

另外，泉裕泰曾派駐中國10幾年，熟稔中共政治體制。對於派駐中國與台灣有何不同？他直指，在香港與北京學習中文，中國朋友對他非常照顧，準確地說，「我在中國大陸工作了14年多，對許多人心懷感激」。不過，中國的政治體制不同，工作中確實有不少不便，在習近平體制下，這種情況恐怕更為明顯。

泉裕泰表示，他常想到2位幾乎同時代的政治人物胡耀邦與李登輝。自己與李登輝先生未曾謀面，但曾與胡耀邦先生直接會面，兩人都關心國家與人民，志在推動改革與民主化。

泉裕泰認為，李登輝幾乎以無流血方式完成台灣民主轉型，奠定發展基礎；胡耀邦卻被迫下台，隨後發生六四事件，中國民主化道路被關閉。兩人命運差異，源於大陸與台灣政治土壤的不同。「我有時會設想，如果胡耀邦的改革成功，中國今日會是多麼理想的國家」。

他提到在任期間，每日目睹習近平政權對台灣施加的政治、經濟與軍事壓力。泉裕泰想對台灣人民說，「只要台灣內部團結、美國國內團結、日美同盟團結這三點維持運作，台灣安全便能確保。當前日美同盟更加鞏固，美國內部雖然政治分裂，但在台灣問題上高度一致」。

泉裕泰說，最擔心的是台灣內部，對訪日的台灣政治人物，自己常勸告「在安全保障問題上，朝野必須合作，不可互相掣肘」，這不僅取決於政治人物，也取決於選民與媒體的責任。

