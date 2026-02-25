柯文哲未強迫新北市長選到底 黃國昌：將展現聯合政府理念

主持人問，為讓民眾黨不要團滅，柯文哲有要求選到底嗎？黃國昌說「沒有」。（翻攝「POP Radio聯播網 官方頻道」YouTube）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天上廣播節目《POP大國民》專訪，主持人問到，為了讓民眾黨不要「團滅」，民眾黨前主席柯文哲有要求你無論如何就是選到底嗎？黃國昌表示，他跟大家公開地講「沒有」，他與柯文哲有高度共識，今年一定要展現給台灣人民看聯合政府的理念；而他日前上別的網路節目回應藍白合若李四川出線，是否不排除加入李的團隊後，被外界傳成選假的，他回應「我覺得真的是夠了」。

黃國昌在節目中提到，他與柯文哲昨晚開會討論選舉，開會到非常晚，「他（柯文哲）也非常認同我的說法」，就是2026年一定要展現給台灣人民看聯合政府的理念，這樣子良性競爭是做得出來的，在這個基礎上，才有討論未來合作的可能性，這很重要，否則的話，如果連這1局都搞得亂七八糟，大家怎麼期待未來？主持人問「所以你跟柯文哲有高度的共識？」黃國昌回說「有」。

主持人問及，在新北市選戰有很多不同的聲音出現，說你要加入李四川團隊？黃國昌回應，「拜託，我真的覺得台灣可不可以停止做假新聞，我已經非常的困擾了」，他說，那天接受朱凱翔的訪問，問了很多他跟李四川彼此之間的互動 、未來競爭，也問了很多假設，說如果這樣子的話，未來你是不是也不排除、是不是也願意等等，「我說當然啊，但還是要尊重當事人的意願」，大概就講了這兩句話，結果竟然有綠媒開始說黃國昌選假的、要退選了、不玩了，「我覺得真的是夠了，台灣有太多重要的事情值得我們關注，我對於目前台灣的媒體環境變成這個樣子，我只能夠說我非常的感慨，也非常的傷心」。

黃國昌提到，在與李四川競爭的過程中，他一直強調，政黨可以有競爭、也可以有合作，競爭過程中「可以展現出我們的格局、我們的氣度、我們的理性，不必要搞到你死我活」，甚至用各式各樣潑糞、抹紅、抹黑方式進行選舉，這就不健康嘛。他希望這次跟李四川彼此的競爭，能夠成為一個典範，可以良性的好好競爭。

