蔣萬安「育兒減工時」預算550萬 僅補助55公司網看傻

台北市長蔣萬安拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計畫，家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。政治工作者周軒表示，該政策今年只有編550萬，補助55家，質疑「原來藍白卡死總預算審查，是為了做球給蔣萬安嗎？」

周軒：藍白卡中央育兒補助 做球給蔣萬安？

周軒稍早在臉書發文表示，剛剛台北市勞動局說明，該政策今年只有編550萬，補助55家，一家公司補10萬元。不過他看完了勞動部的新聞稿後，突然發現，「原來藍白卡死總預算審查，是為了做球給蔣萬安嗎？」

勞動部指出，性別平等工作法第19條規定，受僱於僱用三十人以上雇主之受僱者，為撫育未滿三歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一，一、每天減少工作時間一小時；減少之工作時間，不得請求報酬。二、調整工作時間。受僱於僱用未滿三十人雇主之受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，得依前項規定辦理。

勞動部補充，有關獎勵小、微型企業雇主，給予勞工以日申請育嬰留停的獎勵金，尚未經立法院審議通過，因小微型企業獎勵金本項措施屬於115年新增計畫，依預算法規定須待立法院預算審議完成，始得執行，本部將於立法院完成預算審查後，盡速辦理核定撥款作業」。

周軒質疑，「人家本來規畫給小型企業老闆給勞工申請育嬰留停的獎勵金被國民黨跟民眾黨卡死在立法院，結果你蔣萬安搞出一個只有55家台北市企業可以用的方案，這怎麼看怎麼奇怪欸」。

蔣萬安：考慮第二預備金

貼文曝光後，網友紛紛表示，「誰去決定是哪55家？真是天才的政策！」、「重點是為什麼是找這55家？」、「真的是蔣幹話騙選票」、「550萬的預算，講得好像是要花55億補助的政策 」、「隨便做個很快消風的氣球，市民還是會感恩戴德啊」、「55家會不會太傻眼」、「公子在家享福就好，從政只是禍國殃民」、「全台北只有55家企業？ 這沒圖利問題嗎？」

該育兒補助預算今年只有編550萬，蔣萬安今說，目前有勞動局預算可支應，也會考慮第二預備金。

