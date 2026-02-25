美台共同繁榮！谷立言會晤潘孟安 聚焦「打造緊密夥伴關係」

美國在台協會（AIT）處長谷立言今晚在臉書發文透露，他與總統府秘書長潘孟安已會面，並就「台美共同繁榮」及「打造緊密夥伴關係」等議題交流。（擷取自臉書）

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今晚在臉書發文，透露他與總統府秘書長潘孟安會面，並就「台美共同繁榮」及「打造緊密夥伴關係」等議題交流；潘還特別致贈一把刻有谷立言肖像、展現台灣在地工藝的「恆春月琴」，象徵台美之間不僅有堅實的政治合作，更有溫暖的文化連結。

谷立言在臉書以中英文雙語表示，他很高興能與潘孟安會面，討論如何進一步推動美台共同繁榮及打造緊密夥伴關係等議題。他也深感榮幸能收到潘致贈的一份別具新意的禮物，是一把由恆春工匠精心雕刻製作的月琴，手藝與心意兼具，展現台灣的溫暖與精神（Taiwan's warmth and spirit）。

值得注意的是，這把月琴的琴面上細緻地刻劃了谷立言戴著眼鏡、面帶笑容的肖像，並寫上「台美情誼堅若磐石，共創繁榮永固盟」，潘孟安將家鄉極具代表性的文化瑰寶當作禮物，格外用心。潘孟安也隨即在貼文下留言互動，重申「台美友誼長存，攜手共創和平繁榮與穩定」。

