竹北天坑案遭求處逾10年徒刑 楊文科喊冤：我若違法怎會主動移送？

竹北「豐采520」建案在施工期間釀5次道路坍塌，「天坑」事件引發全國矚目，新竹縣長楊文科等官、商、技師共8人，被新竹地檢署分依貪污治罪條例違反復工圖利等罪嫌起訴。新竹地院歷經1年9個月的審理，今天言詞辯論終結，公訴人對楊文科求處10年以上徒刑，並請求加重量刑；楊文科強調自己「無罪」，律師團請求法官依證據法則審判。

公訴人在庭上表示，公務員或是建商都應以最低標準依法行事，但回顧本案卻一路都是以豐邑集團意見為意見，從未尊重或依據法律規定行事。「豐采520」建案一開始就沒有結構外審圖面施工、任意抽換圖面施工，未經專業人員簽證，後來本案應該做百貨竟然調整成住宅出售。經過關說過程，後來不用環評，也沒有依照環評跟住戶承諾，視法律為無物。

公訴人指控，本案發生多次道路坍塌、偷施工等情事，一再製造公共危險。3次坍塌後鑑定人告知結構計算書與圖面不符，豐邑高層讓鑑定技師拖延，還使公務員在無法抗拒上級長官壓力之下違法復工，甚至在檢察官介入後還偽造日誌、契約，規避調查，後來再發生第四次坍塌，「足見豐邑能夠控制縣長、施壓基層公務員，犯行明確」。

公訴人強調，楊文科等人犯後態度不佳，在法院審理時一再抗拒、沒有認罪，因此就前開犯行都應該加重處分，否則無法警惕被告，避免日後類似情形再發生，造成社區居民安全的危害。

楊文科指與豐邑無私交

楊文科在庭上陳述意見時表示，他今年70多歲，奉公守法。對於檢方指稱他與豐邑公司之間存在不當私交，這是他最難以接受的羞辱。「我在此鄭重聲明，我與該公司的負責人或相關人員，除了公務上的往來，私下完全沒有任何交情，更沒有任何不正當的往來」。檢方僅憑幾次公務場合的接觸或片面的通訊記錄，就試圖編織出所謂的私交與圖利，這不僅是對他人格的毀謗，更是對事實的嚴重扭曲。

楊文科說，當豐邑520建地塌陷時，他展現最大的誠信與擔當去處理問題，並主動將全案移送檢察署偵辦，「殊不知，不移送還好，一移送，檢調竟然回過頭來對我們進行大規模搜索、羈押，甚至起訴。這在邏輯上何其荒謬？如果我與廠商有私交、如果我有違法勾當，我怎麼可能主動將案件送交司法機關審查？」這種「主動求真相，卻換來羅織構陷」的處境，實在令人遺憾。

楊文科說，檢方僅憑片面的臆測與拼湊的對話，就將正常的行政溝通抹黑為違法關說。往後還有哪位公務員敢依法任事？造成「多做多錯」的寒蟬效應。楊文科強調，「我沒有罪」，他的一生清譽，請求合議庭，能洞悉這場起訴背後的偏頗與空洞，還給他一個遲來的公道，更還給新竹縣政府公務體系應有的清白與尊嚴。

