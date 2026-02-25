贈勳聖文森首任駐台大使 賴清德：台聖相互扶持、持續前行

賴清德總統今頒授聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）「大綬景星勳章」。（總統府提供）

賴清德總統今頒授聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）「大綬景星勳章」，表彰其深化兩國邦誼及協助台灣拓展國際連結的卓越貢獻。柏安卓是聖文森國首位駐台大使，並擔任使節團長超過3年，總統期盼在其建立的深厚基礎上，與聖國繼續提升兩國合作關係，為彼此人民創造更多福祉，也為世界的和平繁榮做出更多貢獻。

賴清德表示，誠摯感謝柏安卓大使深化台聖邦誼所做的卓越貢獻，柏安卓2019年呈遞到任國書，成為聖文森國首位駐台大使，並開設聖國在亞洲的第一座常駐大使館，這不只是雙邊關係的重要里程碑，更為兩國的長遠合作奠定穩固且深厚的基礎。

賴清德也感謝柏安卓超過三年來擔任使節團團長，一起見證台灣許多重要的活動和時刻，也和其他駐台大使及代表合作，與外交部共同推動多項交流計畫。同時肯定柏安卓大使以真誠的行動投入外交工作，並協助台灣拓展國際連結、深化全球夥伴關係。

總統也感謝聖文森國政府長期對台灣的重視與支持，在諸多國際場域積極為台灣發聲、大力支持台灣的國際參與，正因聖國政府對民主、自由與人權等普世價值的堅定信念，兩國才能在各種挑戰中相互扶持，持續前行，期待在柏安卓大使建立的深厚基礎上，繼續提升兩國合作關係，為彼此人民創造更多福祉，也為世界的和平繁榮做出更多貢獻。

柏安卓大使表示，她對獲頒「大綬景星勳章」深感榮幸，6年多前她肩負籌設聖文森及格瑞那丁駐台大使館的重任，在大家的幫助下順利完成任務，在台灣建立合法的海外家園，至今仍是聖文森國在亞洲第一個、也是唯一的使館；同時她也得以兼任駐日本及韓國非駐地大使，並對此深感自豪。

柏安卓指出，台灣這個美麗而民主的國家自2019年8月8日以來，以尊嚴與效率接待聖國駐台大使館。台灣外交部慷慨協助在台聖國僑民並提供各項支持，目前在台僑民人數已達182人。外交部亦促進使館與台灣社會各界的交流。台聖兩國的願景與連結相輔相成，直接提升了海內外雙方人民的福祉；在聖文森的台聖兩國人民每天也都能感受到這份友誼所展現的善意與成果。

柏安卓提到，最具影響力的外交政策莫過於讓兩國人民建立相互同理與尊重的關係，正因有中華民國（台灣）政府與人民的接納，聖國大使館才能為這份深厚的盟誼奠定基礎。在即將告別台灣這個她深愛的海外家園之際，要由衷對兩國即將邁入45年且從未間斷的邦誼表達誠摯感謝，也很榮幸自2022年10月以來擔任駐台使節團團長。使節團象徵並代表台灣的主權，這份主權必須被保護，不僅是為了台灣人民，也是為了在全球情勢日益緊張下，所有發展中的島嶼國家。

