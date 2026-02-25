為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    獨家專訪》前日本駐台代表泉裕泰：「台灣有事」美國必定援台

    2026/02/25 18:14 記者陳鈺馥／東京專訪
    前日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，「我相信若發生台灣有事，美國必定援台」。（記者陳鈺馥攝）

    前日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，「我相信若發生台灣有事，美國必定援台」。（記者陳鈺馥攝）

    中國不放棄武力犯台，日本首相高市早苗去年答詢時表示，若台灣發生涉及軍事行動的緊急狀況，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。前日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今日接受本報專訪表示，「我相信若發生台灣有事，美國必定援台」。

    泉裕泰指出，高市首相的發言意在指出，若台海發生危機、美軍遭攻擊，日本可能依據日美安全保障條約認定「存立危機事態」，並行使集體自衛權。這並非新論述，中國也了解這個說法。日美雙方都希望維持台海和平安全，反對使用武力。

    泉裕泰分析，經歷烏克蘭戰爭後，歐洲對強權國家的警惕上升，對台灣態度明顯改善，台灣半導體也因供應鏈與經濟安全而更受重視；但更關鍵的是，台灣的地緣戰略價值。

    泉裕泰說，台灣位於東海、南海與西太平洋3大海域的要衝，一旦台灣落入中國之手，中國核潛艦將更容易進入廣闊太平洋隱蔽，從而威脅美國本土，美國不可能容許此種情況。

    「我相信若發生台灣有事，美國必定援台！」泉裕泰強調，但是美軍馳援需要時間，在此期間台灣必須自我防衛。不會自我保護的國家，無法獲得他人幫助。若美國介入並遭攻擊，日本將根據日美安保條約認定「存立危機事態」，並行使集體自衛權。

