李貞秀造成民眾黨極大困擾？ 陳培瑜爆：許多白營人士私下抱怨

民進黨立委陳培瑜質詢時質疑民眾黨立委李貞秀的國籍與忠誠問題，李貞秀高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議。（資料照，廖振輝攝）

立法院新會期昨（24日）開議，民進黨立委陳培瑜因拒稱中配李貞秀為「委員」而遭舉牌抗議，數度要求發言時間暫停。陳培瑜今日強調，全世界沒有任何一個民主國家，會允許沒有放棄國籍、沒有國家忠誠的敵對國家人士，來擔任國會議員。她還爆料，聽到許多白營人士私下抱怨，李貞秀惹出的爭議，已經造成黨內很大困擾。

陳培瑜今日在臉書發文表示，關於李貞秀的爭議，她要再次強調，全世界沒有任何一個民主國家，會允許沒有放棄國籍、沒有國家忠誠的敵對國家人士，來擔任國會議員。包含德國、韓國、以色列，都是如此。更何況，回到台灣的法規層面，李貞秀就是有違法疑慮，而且一直無法提出清楚的說明。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜引述《兩岸人民關係條例》規定指出，李貞秀確實不符參選資格。此外，《國籍法》也規定不允許雙重國籍，針對放棄中國國籍一事，李貞秀卻只說中國不受理，就想矇混過關。身為人民公僕，李貞秀應當做好表率，把戶籍與國籍爭議處理完善後，再就任立委。但是，她不僅毫不理會我國的法制程序，昨天更多次干擾議事。「這樣的人，真的適任立法委員嗎？」

陳培瑜透露，最近聽到許多白營人士私下抱怨，李貞秀惹出的爭議，已經造成黨內很大困擾。她想提醒民眾黨，《公職人員選舉罷免法》第73條規定，只要李貞秀喪失黨籍，就喪失不分區立委資格，由同黨候選人名單依序遞補。「民眾黨不妨考慮一下我的建議，只要李貞秀喪失黨籍，這些煩惱就都沒有了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法