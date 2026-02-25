扯高虹安助理性隱私 四叉貓爆料過頭判賠5萬

網紅「四叉貓」。（資料照）

網紅「四叉貓」被控於2022年11月九合一大選前後，連續針對時任立委、新竹市長候選人高虹安的法案助理袁康介發文，以一系列8篇文章指涉並嘲諷袁的私下生活與為人，袁認為名譽、隱私和人格尊嚴遭到侵害，提告求償100萬元；士林地方法院認為其中2篇文章內容，未經合理查證，僅屬私德、隱私範疇，與立委助理專業、公益無關，判四叉貓應賠償5萬元。可上訴。

袁康介控告四叉貓從2022年9月21日起，至同年12月27日間，陸續針對他發布的8篇文章，涉及性或性別歧視、侮辱等不實言論，屬性騷擾行為，使他遭受劇烈的心理煎熬及精神痛苦損害，故而求償100萬元。

法官認為其中6篇是指控袁男經營付費成人頻道，因有相關判決及新聞報導為證，法官認定屬對可受公評之事進行合理評論，判決四叉貓免賠，但另2篇是指涉袁與室友同住時的「軼事」，則是構成侵害隱私權，必須賠償。

四叉貓於這2篇文章，主題是指責袁男曾在2016、17年間與室友同住公寓時，半夜裸體敲室友的門，還疑似「射門」射精在室友的門把上，「期待未來新竹市政府每間辦公室的門把都……嘻嘻」。

士院審理時，四叉貓承認撰寫這些文章，法官認為這2篇文章明確揭示袁的身分、網路暱稱、職業，足以識別其指涉的對象是袁男，傳述袁曾有半夜裸體敲室友房門並射精在門把上，藉此暗指袁若到市府工作，也可能有類似不當行為。

法官指出，四叉貓發文前未經合理查證，就指摘、傳述袁有這些行為，足以使他人對袁產生不當性表達、性騷擾行為等負面認知或印象，嚴重貶抑其社會評價；且不論所述是否為真，皆屬私德，與立委助理的專業能力無關，四叉貓貿然發表、轉述，即屬過度揭露私密領域及與性隱私，侵害其名譽權及性隱私權，應負起賠償責任。

至於四叉貓辯稱他有私訊給當事室友確認相關事實，但法官比對其提供的手機對話截圖，發現四叉貓是發文在先，之後才傳訊息詢問當事人，認定他發布言論前並沒有盡合理查證的義務，不採信其辯詞，審酌侵害程度後，量處四叉貓應賠償5萬元。全案仍可上訴。

