「阿伯」自土城回歸 黃國昌、柯文哲228將共騎一日北高

民眾黨主席黃國昌等人25日舉行「2026一日北高啟動記者會」，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

台灣民眾黨今召開「一日北高」行前記者會，由黨主席黃國昌率陳世軒、林子宇等成員一同現身黨部。期間，他提及去年，若在土城遭關押的創黨主席柯文哲今年回歸，將在228一同共騎，兌現當時承諾，他也指出，「阿伯」過去一年在土城看守所裡、肌肉掉了很多，雖然體力不一定能騎完全程，但抱持「盡力而為」的心態，安全第一是最大考量。

民眾黨今舉行年度228一日北高行前記者會，強調以汗水取代淚水，宣布今年總里程增為380公里、並由黨主席黃國昌、新北市議員陳士軒分率台灣隊及民眾隊啟程，自台北關渡宮出發，沿路停靠各縣市站點，預計隔日凌晨1時抵達高雄228公園，令黃直呼這次強度比他之前騎過的路線高。值得一提的是，黃國昌會中宣布柯文哲也將參與此次活動的其中一隊，並在中繼點與民眾互動。

黃國昌說，去年228的一日北高是從土城看守所出發，當時面臨柯被賴清德政府關押，心情很複雜，如今等到他回歸，感動之餘也期待能與一日北高的始祖「阿伯」共同完成這項挑戰。他補充，柯過去一年待在土城、肌肉量掉了不少讓體力不及往年，但仍秉持「盡力而為」的心態，安全第一是最大原則，強調「一個人能騎得快，但一群人卻能騎得更遠」，展現民眾黨團結精神。

