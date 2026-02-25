為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉貪、酒駕、性騷零容忍！民進黨砍陳怡君、黃偵琳、謝秉舟議員參選資格

    2026/02/25 16:54 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今天下午召開中執會。（資料照）

    民進黨備戰年底九合一大選，今（25）日中執會審定直轄市議員參選資格。台北市議員陳怡君涉助理費案被停權2年半，台南市議員參選人謝秉舟涉性騷案，高雄市議員參選人黃偵琳則因酒駕自行退選，3人參選資格確定撤銷。

    民進黨23日完成直轄市議員初選民調執行順序，3月2日至3月8日為高雄市；3月9日至3月15日為台北市、台南市；3月16日至3月22日為桃園市；3月23日至3月29日為新北市、台中市。

    民進黨今天下午召開中執會。據與會人士轉述，會中審議直轄市議員參選資格，撤銷陳怡君、謝秉舟及黃偵琳等3人的初選登記，並將退還登記費、作業費等費用。

    陳怡君助理費案一審被判7年10月，雖向黨部登記參選，但民進黨廉政會裁處停權2年6個月；台北市第4選區初選則形成6搶4局面，包括林亮君、顏若芳、賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖。

    黃偵琳爆出酒駕肇事，鞠躬致歉並自行宣布退選；高雄市第4選區（楠梓、左營）不必初選，由張以理、尹立、李雅慧、黃文志競逐。

    謝秉舟以素人牙醫身分登記參選台南市第8選區（北區、中西區）議員，近日被爆料曾涉嫌性騷擾；該選區將不用初選，由沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋出戰。

