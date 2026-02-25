為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台北推育兒減少工時計畫 高市府：產業結構不同

    2026/02/25 16:42 記者王榮祥／高雄報導
    台北推育兒減少工時計畫 高市府表示兩市產業結構不同。（記者王榮祥攝）

    台北推育兒減少工時計畫 高市府表示兩市產業結構不同。（記者王榮祥攝）

    台北市長蔣萬安宣布，今年3月1日起領先全國推動「育兒減少工時計畫」；高雄市政府指出，北高產業結構不同，勞工出勤方式亦有差別，高市府已採取多元措施、促進勞工權益及產業發展。

    蔣萬安指出，針對台北家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作，所減少的工資將由市府提供八成補助。

    高市府對此表示，北高產業結構不同，勞工上下班出勤方式亦有差別，為兼顧不同產業特質與勞工出勤方式，高市府採取多元措施促進勞工權益及產業發展。

    市府進一步說明，高雄市長期致力協助親職勞工完善育兒及托育措施，依114年執行成效，100人以上企業完善托兒設施及措施比例己逾99%；社會局部分，目前已設立29處定點計時托育據點，並預計於鳳山、楠梓等地持續增設，前金更首創全國提供24小時服務。

    為因應多元就業，114年5月起推動「小夜型定點托育」，提供朝10晚9的月托服務，家長可透過線上平台即時媒合多元托育服務型態，彈性支援育兒生活。

    市府強調，會參考各界意見，及國內外多元友善育兒職場的措施與經驗，並且考量不同產業屬性勞工需求、合理經費配置及效益最大化等面向借鏡評估，持續研議與滾動適合高雄市產業的友善育兒職場政策。

