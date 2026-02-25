民眾黨團要求國情報告「實問實答」 黃國昌：符合賴清德競選承諾

民眾黨25日舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對民眾黨團要求總統賴清德國情報告「實問實答」，黨主席黃國昌（左2）表示，這項期待符合賴前年競選總統時承諾。（記者叢昌瑾攝）

立法院長韓國瑜日前表態邀請總統賴清德進行國情報告「統問統答」、並在昨天召集朝野黨團協商，但因各黨針對推派立委比例、詢答次數未達共識，裁定擇日再議。針對民眾黨團要求賴「實問實答」，黨主席黃國昌今（25）日表示，這項期待不執著於字面上諮詢、質詢的差異，也符合他前年競選總統時承諾，呼籲民進黨團、賴好好思考。

台灣民眾黨今午於黨部舉行2026年一日北高記者會，由黃國昌率陳世軒、林子宇等成員一同出席，說明此次活動規劃、行前誓師，並於會後接受媒體聯訪。媒體提問，立法院昨黨團協商賴清德國情報告形式，因國民黨團總召傅崐萁要求立委應有二輪發言，加上各黨對推派立委人數未達共識，全案擇期再議；而民眾黨團要求賴「實問實答」，提問黃國昌進一步說法。

黃國昌回應，這件事已在昨天由黨團總召陳清龍清楚說明，強調「用什麼詞彙做修飾不重要」，重要的是，由立委代表人民詢問，獲取過去很長一段時間沒有辦法得到的資訊；至於「實問實答」，符合賴清德總統在前（2024）年競選總統時所提承諾、「是他自己說的」，而民眾黨團先前所提的決議案中，也將此事寫得很清楚，要求總統到立法院進行國情報告，並接受質詢。

黃國昌重申，各界不用執著字面上到底是「質詢」還是「諮詢」，重點是實問實答，而這項要求在今日中央委員會提出時，也已獲中央委員共同支持。

針對蔡其昌任民進黨團總召一事，他表示恭喜，但話鋒一轉仍呼籲民進黨要好好思考「到底要不要總統去履行他選舉時的承諾？」「要不要回應人民期待？」而不是剛上任就急著拿韓國瑜院長當擋箭牌，這不是一個太好的方式。

