    傅崐萁拋「晶片國安法」 林楚茵：炒股更生人沒資格對台積電下指導棋

    2026/02/25 16:48 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁昨在立法院會質詢時，要求政院在一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例草案」，包括先進製程數量限制、出境管制與人才留根機制，若行政院未提案，國會將提出版本。對此，民進黨立委林楚茵今怒斥，傅崐萁一個有炒股前科的更生人，最沒資格對台灣護國群山下指導棋。

    林楚茵指出，國民黨團近期拋出所謂的「晶片國安法」，不僅要限制企業在海外的設廠規模，甚至規定未經「國會同意」不得對外輸出，國民黨在立法院無限擴權還不夠，現在黑手竟然要伸進私人企業。

    「台積電是私人企業，依法向股東負責，什麼時候台積電要向立法院負責？」林楚茵痛批，傅崐萁領著納稅人的血汗錢，自己跑去中國都不用報備了，到底憑什麼要求私人企業去立法院接受質詢？

    林楚茵強調，今天台積電最高來到2025元天價、台股飆破35000點，這是台灣產業、股民與政府共同努力的成果。過去國民黨不斷唱衰台積電，現在唱衰不成，竟要修法硬卡。她質問，這麼怕台積電被偷走，藍委們手中抱這麼多張股票，有人真的賣了嗎？傅崐萁一個有炒股前科的更生人，最沒資格對台灣護國群山下指導棋。

    熱門推播