228事件79週年 賴清德：沉默恐讓竄改歷史者有可趁之機

兼任民進黨主席的總統賴清德今天下午主持中執會。（圖由民進黨提供）

台北101董事長賈永婕連日走訪義光教會、國家人權博物館與中正紀念堂等地，轉型正義議題引發熱議。228事件79週年將屆，兼任民進黨主席的總統賴清德今（25日）強調，轉型正義是療傷、而非仇恨，沉默則可能為有心竄改歷史的人提供可趁之機。

民進黨今天下午召開中執會，據發言人吳崢轉述，賴清德表示，本週六為228事件79週年，228事件是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。

賴清德說，由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

不過，賴清德提醒，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。

「面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相。」賴清德說，轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程，對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。賴並呼籲，希望大家都能夠時時謹記共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。

