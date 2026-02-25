為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    避談「玉皇大帝說3月會翻身」楊瓊瓔同框江啟臣龍井拜天公

    2026/02/25 16:36 記者黃旭磊／台中報導
    立法院副院長江啟臣（右2）、立委楊瓊瓔（左2）在台中龍井三陽玉府天宮舞台拋贈壽桃。（記者廖耀東攝）

    立法院副院長江啟臣（右2）、立委楊瓊瓔（左2）在台中龍井三陽玉府天宮舞台拋贈壽桃。（記者廖耀東攝）

    今（25）日農曆正月初九「天公生」，國民黨台中市長提名陷入「姊弟爭」僵局，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔下午趕到龍井區三陽玉府天宮，被主委高浚濱帶到號稱「全台最巨大」玉皇大帝神像腳下，2人仰望神尊稱奇，宮內以長187公分「大龍香」著稱，楊瓊瓔頻詢問「大支香在哪裡？」

    江啟臣、楊瓊瓔陷入國民黨台中市長提名僵局，2月初傳出楊瓊瓔問玉皇大帝，稱3月會有轉機、要翻身，楊瓊瓔當時否認稱「造謠的人根本是在侮辱神明，太離譜啦！」今天下午在玉皇大帝神殿外，被問到是否尊奉天公，楊瓊瓔低調稱最大的玉皇大帝廟在清水區、還沒蓋好，也對於三陽玉府天宮「大龍香」感興趣，並未說明與玉皇大帝因緣。

    三陽玉府天宮下午舉辦贈匾暨明華園總團演出「獅子王」儀式，由台中市副市長鄭照新代替市長盧秀燕贈匾「昊天開泰」，明華園總團當家台柱孫翠鳳陪同，江啟臣、楊瓊瓔從舞台拋壽桃給觀眾，祝福新年快樂、國泰民安、馬上幸福。

    楊瓊瓔說，民眾在正月初九前一晚就擠滿三陽玉府天宮廟埕，要來拜天公，向天公許願一定會達陣。江啟臣表示，今天是天公生，趕來發紅包人潮非常多，希望新年大家都能平安順利，天公絕對會保佑大家。

    江啟臣（左）、楊瓊瓔（右）仰望玉皇大帝神尊。（記者黃旭磊攝）

    江啟臣（左）、楊瓊瓔（右）仰望玉皇大帝神尊。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播