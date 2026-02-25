為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨新竹縣長初選採「37制」 陳見賢團隊：黨員參與權不容忽視

    2026/02/25 17:03 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨新竹縣長初選今天確定採「37制」，陳見賢團隊強調，深耕基層的黨員不應在初選過程中「被沒收投票權」。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選今天終於定案，確定採黨員30%、民調70%的「37制」，角逐國民黨提名參選的現任新竹縣副縣長陳見賢表示，協調過程中，各方對初選機制與相關程序都表達高度尊重，並充分交換意見，體現政黨民主的精神；團隊並強調，深耕基層的黨員不應在初選過程中「被沒收投票權」。

    國民黨今天在新竹縣黨部召開新竹縣長提名初選協調會，陳見賢表示，感謝組發會主委兼副秘書長李哲華親自主持初選作業協調會議，讓整體程序得以順利推進，今日完成民調、黨員投票等執行作業確認，象徵初選正式起跑。

    陳見賢強調，縣政工作正一步一腳印持續落實，面對初選，他始終懷抱初心，提出具體可行的縣政願景與政見規劃，將民生需求置於最重要的位置，並持續推動各項基礎建設。

    陳見賢團隊發言人田芮熙表示，國民黨作為體制完備的百年政黨，提名辦法皆有明確規範，目前初選定案採3成黨員投票、7成民調方式決定提名人選。

    針對黨員投票部分，田芮熙說，長期為黨奉獻、深耕基層的黨員，不應被污名化，更不應在初選過程中「被沒收投票權」。黨員不僅是新竹縣民、代表民意，更是未來選戰中與候選人並肩作戰的最忠實夥伴，其參與權益不容忽視，也值得被珍惜與尊重。

    對於對手徐欣瑩委員呼籲停止負面攻擊，在共同維護黨的形象下，進行一場「陽光、透明、沒有黑箱」的初選。田芮熙回應強調，真正的陽光初選，應建立在對制度的遵守與對同黨同志的尊重之上。新竹縣需要的是穩健、誠實、尊重體制的領導者，呼籲各方回歸政策政見討論，共同守護制度，展開公平、公正、公開的民主初選程序。

