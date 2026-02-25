為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    吳欣岱籲走3分鐘就有吸菸區 Cheap酸：廁所都沒這麼多

    2026/02/25 16:59 即時新聞／綜合報導
    Cheap許願，希望台灣能夠廣設吸菸區，然後從台北先做起。（擷取自臉書）

    Cheap許願，希望台灣能夠廣設吸菸區，然後從台北先做起。（擷取自臉書）

    為因應「無菸城市」願景，台北市衛生局規定，2026台北燈節期間除吸菸區外全面禁菸。不過，台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，蔣萬安在燈會設置吸菸區的數量不夠，吸菸區更是要走20分鐘才會到，因此呼籲至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法的吸菸區。對此，百萬網紅Cheap吐槽，吳欣岱的想法沒錯，但廁所都沒這麼多。

    Cheap在臉書發文表示，吳欣岱說吸菸區太遠的話，癮君子會躲進巷子抽，所以她建議每走3分鐘就要有吸菸區，這「堵不如疏」的想法沒錯，但做法太極端，廁所、育嬰室、垃圾桶都沒3分鐘一個了，不明白為什麼要對抽菸的人這麼好，「即使廁所要走20分鐘，也不會有人隨地拉屎吧？」

    Cheap指出，以前他常罵台灣不設吸菸區，現在有吸菸區了，即使需要走20分鐘，他也覺得是合理的，因為抽菸跟上廁所、喝水不同，屎在滾有多難受大家都知道，但抽菸是自己爽的滿足行為，而走20分鐘去抽菸，算是一個「合理的代價」，也是對不抽菸者的一種尊重，設在外圍也正確，這樣才不會影響帶小朋友的家庭。

    Cheap也許願，希望台灣能夠廣設吸菸區，然後從最有錢的台北先做起，真正做到吳欣岱說的「堵不如疏」。不要再像過往一樣，都不設吸菸區，然後也不抓騎樓、公園、人行道抽菸。

