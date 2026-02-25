為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拖吊蟑螂猖獗！桃園民眾淪肥羊 張善政出手了

    2026/02/25 16:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政表示，桃園消保官已掌握4起個案，將正式成立專案律師團，協助受害市民提起訴訟。（記者鄭淑婷攝）

    近日新北、桃園接連發生車主遭不肖拖吊業者索取高額拖吊費事件，桃園市長張善政今（25）日表示，桃園消保官已掌握4起由同一業者所為的個案，將正式成立專案律師團，協助受害市民提起訴訟；副市長蘇俊賓表示，為徹底根除亂象，市府將研議修訂自治條例。

    張善政表示，針對近日引發社會高度關注的不肖拖吊業者不當收費事件，此類業者長期製造消費陷阱詐騙民眾，並利用法律漏洞逃脫訴訟，導致其食髓知味、變本加厲，政府必須站出來作為市民的後盾。

    張善政表示，目前桃園消保官已掌握4起由同一業者所為的個案，呼籲曾遭類似模式坑殺的「隱形受害者」主動與市府聯繫，以便彙整事證，他也指示法務局，將正式成立專案律師團，協助受害市民提起訴訟，透過大量案例讓業者預謀性、系統性的詐騙行為無所遁形，不僅要為市民討回公道，更要強力嚇阻這類無良業者的惡意行徑。

    桃園市副市長蘇俊賓進一步指出，為徹底根除亂象，市府將研議修訂自治條例，將拖吊、搬家、裝修、開鎖及寵物醫療等，容易利用資訊不對等、趁民眾急迫時惡意超收費用的行業，全面納入系統性規範，針對部分害群之馬的業者，在消費者無助時引導簽約、坐地起價的行為，未來將擬定合理的收費標準，並強制要求業者必須事前報價、合約透明，同時訂定裁罰標準與作業指引，從源頭打擊這類「消費蟑螂」，以保障市民的消費安全。

