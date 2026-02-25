豬農父子因非洲豬瘟遭起訴 台中4官員躲過刑責但遭彈劾

去年台中爆發非洲豬瘟，一度動員國軍化學兵協助清消。（圖：市府提供）

台中市去年十月爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，更造成全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助高達21億餘元，台中地檢署今起訴豬農父子，台中市府官員均因未涉有刑責，未列為被告。不過，包括台中市政府農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，2月11已遭監察院通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

台中去年爆發非洲豬瘟疫情，造成全國相關產業受影響，台中市長盧秀燕除拔官主要局處官員外，更三度鞠躬道歉；台中地檢署今偵結，案例場台中梧棲畜牧場業者陳姓父子，涉嫌長期以舊照片偽造廚餘蒸煮紀錄，爆發疫情期間隱匿不報等情節，遭檢方認定罔顧國家防疫安全，惡性重大，依違反《廢棄物清理法》、詐欺及偽造文書等罪名提起公訴，並建請法院從重量刑。

疫情風暴中接連被爆諸多疑行政稽查疏漏的台中市府相關官員，均未在起訴名單內，中檢經偵查結果，並無相關公務人員涉有刑責，故無公務人員列為被告。

不過，台中市府官員雖無刑責，但包括中市政府農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，日前已遭監察院以非洲豬瘟期間處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件，有重大違失，通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

台中市政府僅表示，尊重監察院依職權所為之彈劾與後續司法程序。

