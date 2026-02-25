為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜關心攝護腺抓2小時 賴清德重申2條件：一定赴立院國情報告

    2026/02/25 16:04 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德（左）23日邀集立法院長韓國瑜（右）等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告。（總統府提供）

    總統賴清德（左）23日邀集立法院長韓國瑜（右）等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告。（總統府提供）

    對於邀請總統賴清德赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨在朝野協商時打趣說，要考慮賴總統66歲攝護腺，建議全程抓2小時、中間休息10分鐘。賴清德今（25日）重申，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

    民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢轉述，賴清德談到，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢；行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向他報告說明，也在昨天向國人詳細說明。

    賴清德說，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折，並持續與美方積極聯繫溝通。

    賴清德表示，在因應關鍵轉折之際，他期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力，因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。

    賴清德指出，對於會中立法院院長韓國瑜邀請到立法院國情報告，他要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播