韓國瑜關心攝護腺抓2小時 賴清德重申2條件：一定赴立院國情報告

總統賴清德（左）23日邀集立法院長韓國瑜（右）等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告。（總統府提供）

對於邀請總統賴清德赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨在朝野協商時打趣說，要考慮賴總統66歲攝護腺，建議全程抓2小時、中間休息10分鐘。賴清德今（25日）重申，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢轉述，賴清德談到，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢；行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向他報告說明，也在昨天向國人詳細說明。

賴清德說，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折，並持續與美方積極聯繫溝通。

賴清德表示，在因應關鍵轉折之際，他期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力，因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。

賴清德指出，對於會中立法院院長韓國瑜邀請到立法院國情報告，他要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

