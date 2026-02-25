為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨新北議員初選 蔡美華、陳乃瑜雙姝合體出擊

    2026/02/25 16:20 記者盧賢秀／基隆報導
    蔡美華（左）與陳乃瑜雙姝合體衝刺汐金萬初選。（蔡美華提供）

    民進黨新北市汐止、金山、萬里選區的市議員初選參選人蔡美華，今天與市議員陳乃瑜前往汐止濟德宮市場與忠順廟參拜，並爭取民眾支持，2位美女冒雨拜票，民眾相當熱情。蔡美華說，在3月23日初選前將加足馬力衝刺，爭取汐金萬選民支持，延續市議員周雅玲的優質服務。

    蔡美華說，今天是初九「天公生」，今天凌晨（子時）與周雅玲一起到廟裡參拜，白天則與陳乃瑜到濟德宮市場與忠順廟參香拜票，日夜不懈爭取民眾支持。

    蔡美華說，過去與陳乃瑜有許多共事的經驗，看到陳乃瑜當選議員初生之犢優秀表現，如今更是獨當一面的台灣派戰將，她持續向陳乃瑜學習、請教，未來也要成為守護鄉里的優秀議員。

    蔡美華也強調，民進黨新北市議員初選電話民調在下個月就要展開，參選以來感謝周雅玲全力相挺，希望民眾給她機會，電話民調唯一支持「挺美的」蔡美華，讓她能通過初選，未來有機會進到市議會延續周雅玲的優秀服務，繼續替汐金萬開拓更多可能。

    今天是天公生，蔡美華（右）與陳乃瑜到廟裡參拜。（蔡美華提供）

    蔡美華（中）與陳乃瑜雙姝合體衝刺汐金萬初選。（蔡美華提供）

