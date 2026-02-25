為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜籲藍委讓軍購條例付委 國民黨：一定支持但不能浮濫編列

    2026/02/25 15:54 記者林欣漢／台北報導
    國民黨文傳會主委、立委吳宗憲（資料照）

    國民黨文傳會主委、立委吳宗憲（資料照）

    立法院長韓國瑜昨應邀到國民黨「立法實務研討會」致詞時，舉清朝皇帝用油紙悶死鐵帽子王為例，指台灣內部到底還能承受多少張紙蓋在我們的口鼻之上？如果一個錯誤判斷，會不會變成四面楚歌？呼籲黨團讓軍購特別條例進入付委審查，大家就可能把一張張蓋住口鼻的紙拿開。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今日受訪表示，國民黨一定是支持國家的軍購，也不反對增加國防預算，但是國民黨的要求只有一個，就是軍購必須要買台灣需要的、能夠交付的、合理的武器，而不是浮濫的編列，這是國民黨一直以來的論述。

    吳宗憲指出，這段時間一直有政黨、媒體、側翼刻意的誤導國人，扣上國民黨反軍購這頂帽子，國民黨從以前到現在最支持軍購、國防，但國民黨要求的是任何一項採購，必須對國人負責。每一筆軍購都是大家的錢，每一筆國防採購的錢，都有可能排擠到國內社會福利、基礎建設的預算，所以每一筆預算都要審慎加以評估，只要對強化我國國防有利，國民黨絕對支持，但是有一些浮濫的編列，例如一瓶水120元、一張桌子100多萬元等，就必須嚴加審核。

    吳宗憲強調，國民黨永遠支持我國強化國防，但軍購要透明、要知道軍購要買什麼，要對國家國防有利，不能淪為私下私相授受，或黑箱滿足某個人的需求，這是國民黨不能接受的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播