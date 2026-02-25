韓國瑜籲藍委讓軍購條例付委 國民黨：一定支持但不能浮濫編列

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲（資料照）

立法院長韓國瑜昨應邀到國民黨「立法實務研討會」致詞時，舉清朝皇帝用油紙悶死鐵帽子王為例，指台灣內部到底還能承受多少張紙蓋在我們的口鼻之上？如果一個錯誤判斷，會不會變成四面楚歌？呼籲黨團讓軍購特別條例進入付委審查，大家就可能把一張張蓋住口鼻的紙拿開。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今日受訪表示，國民黨一定是支持國家的軍購，也不反對增加國防預算，但是國民黨的要求只有一個，就是軍購必須要買台灣需要的、能夠交付的、合理的武器，而不是浮濫的編列，這是國民黨一直以來的論述。

吳宗憲指出，這段時間一直有政黨、媒體、側翼刻意的誤導國人，扣上國民黨反軍購這頂帽子，國民黨從以前到現在最支持軍購、國防，但國民黨要求的是任何一項採購，必須對國人負責。每一筆軍購都是大家的錢，每一筆國防採購的錢，都有可能排擠到國內社會福利、基礎建設的預算，所以每一筆預算都要審慎加以評估，只要對強化我國國防有利，國民黨絕對支持，但是有一些浮濫的編列，例如一瓶水120元、一張桌子100多萬元等，就必須嚴加審核。

吳宗憲強調，國民黨永遠支持我國強化國防，但軍購要透明、要知道軍購要買什麼，要對國家國防有利，不能淪為私下私相授受，或黑箱滿足某個人的需求，這是國民黨不能接受的。

