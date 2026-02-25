為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    軍購案併案審查掀「綠白合」聯想 柯文哲：僵局該打破了

    2026/02/25 16:09 記者彭健禮／苗栗報導
    對於行政院版與民眾黨團版的國防特別條例草案併案審查，引發「綠白合」聯想，民眾黨創黨黨主席柯文哲回應。（圖由讀者提供）

    對於行政院版與民眾黨團版的國防特別條例草案併案審查，引發「綠白合」聯想，民眾黨創黨黨主席柯文哲回應。（圖由讀者提供）

    行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案迄今無法付委；立法院昨天開議，朝野黨團協商同意，與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查。對此，有外界解讀為「綠白合」，民眾黨創黨黨主席柯文哲則回應，綠白合、藍白合都不重要，重點的是台灣要能往前走，「我們（民眾黨）不太贊成什麼事情都在立法院卡住了！」

    柯文哲今（25日）天上午到苗栗玉清宮參加2026苗栗（火旁）龍「祥龍點睛」科儀後，下午到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦。

    媒體提問有關行政院國防預算特別條例草案與民眾黨民眾黨團版國防特別條例草案併案審查一事，是否為「綠白合」？並問柯心中的國防預算與民眾黨現任黨主席黃國昌的看法有無相左？

    柯文哲表示，軍購案全國關注，民眾黨不管是他或黃國昌，其實都有密切討論，應該是以黃國昌講的為主，不過應該是付委以後，在立法院做實質審查，因為一直卡著也不是辦法，所以這些都不牽涉到綠白合、藍白合，一個很重要的概念是台灣必須往前走，所以立法院過去那些僵局不應該這樣，有事可以討論。

    另，民眾黨規定不分區立委任期為2年，新一任的立委已上任。媒體提問，外界有「新任立委的戰力不如上一屆」的疑慮，詢問柯文哲的看法？柯則表示，民眾黨內多為新人，很多是大學教授，所以不太習慣過去政治人物的表演方式，但實力絕對沒有問題。他倒是認為，給他們一兩個月的時間熟悉摸索，大概就恢復正常了。

    此外，民眾黨政策會執行長賴香伶將於3月16日出任苗栗縣副縣長，柯文哲也感謝鍾東錦的厚愛，邀賴擔任副縣長。並表示，他對賴香伶有絕對的把握，不管學識經歷，及過去曾在中央、地方任事，一定會在苗栗縣政府盡其最大的力量，把工作做到最好。鍾東錦也感謝柯願意借將。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播