藍營竹縣長初選採「37制」 徐欣瑩籲停止負面攻擊

國民黨新竹縣長初選成為全國政壇焦點，今天在縣黨部進行初選登記後的協調會，參選人徐欣瑩感謝中央與地方黨部團隊在初選流程中的辛勞，呼籲所有黨內同志互相約束，停止負面攻擊，在共同維護黨的形象下，進行一場「陽光、透明、沒有黑箱」的初選。

徐欣瑩指出，自己一向主張採用全民調制度，因為最能反映最廣大的民意。然而因另一位參選同志陳見賢不同意全民調，依照國民黨制度，只要有1位參選人未同意全民調，便須改採「7成民調、3成黨員投票」的機制。

她表示，新竹縣以往從未舉行過此類初選，因此這次作業時間較長，許多程序必須逐一確認，不僅耗費更多人力與經費，也讓黨務同仁承受極大壓力。

面對初選過程備受關注，徐欣瑩強調，國民黨員與支持者都期待理性競爭，而非內耗對立。國民黨的真正對手是民進黨，「我希望這場初選是陽光的、公開透明的、沒有任何黑箱或舞弊的初選」呼籲從今天起重新出發，共同努力迎戰今年底的九合一選舉。

