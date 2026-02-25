鄭麗文：3月完成9成縣市長提名 就戰鬥位置

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

年底將舉行九合一選舉，國民黨主席鄭麗文今日於中常會發表談話表示，除了新北市將提名台北市副市長李四川，宜蘭縣、嘉義市的人選也大致底定；新竹縣、台中市也會在3月底完成，3月很可能就會完成約9成縣市長的提名，就戰鬥位置。

鄭麗文表示，感謝台北市長蔣萬安於年前順利完成輝達的簽約，李四川隨即宣布他要參選新北市長的決心與意願，也感謝新北市長侯友宜、副市長劉和然，在過年前底定，很快會在中常會完成正式的徵召提名程序。而宜蘭縣、嘉義市兩個藍白合的縣市，國民黨的人選也大致底定，這3個縣市都能在同一時間在中常會完成徵召。

鄭麗文說，很感謝副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華與民眾黨秘書長周榆修密切的對藍白合相關事宜不斷的溝通協調中，年前年後都是如此，同時也會開始與民眾黨展開作業，確認兩黨合作的機制，也會呈報到常會通過。國民黨智庫也與民眾黨智庫，密集的各項溝通與會議，除了上次公開共同推出的台灣未來帳戶政策，2026年藍白合作要推出的共同政見願景，年前都已經有詳細的腹案討論，會儘快與民眾黨向社會大眾宣布。

鄭麗文指出，外島金門、澎湖部分，李乾龍、李哲華都飛了很多趟，多方的溝通協調，已經大致底定，很快也會在常會通過人選的徵召與提名作業，大致上都很順利的推動中。新竹縣如期展開初選進程，大概3月底會完成初選；台中市部分，也在年前最後一天上班日，在台中市黨部完成兩人的溝通協調，內參民調的所有相關細節都有共識，會按照年前的共識順利推動，也會在3月底完成。

鄭麗文表示，其他縣市已經完成提名的部分，也很快會在中常會完成正式徵召的提名程序，接下來的3月之內很可能就會完成約9成的提名，接下來就是藍白合作的部分，除了前述3縣市，新竹市也是現任優先，支持現任市長高虹安，會繼續按照既定行程及遊戲規則，一步步推動所有縣市的提名，順利完成之後，就戰鬥位置全黨上下一心，這次只能贏不能輸，「因為台灣的未來掌握在我們手裡」，也希望所有在野的力量，關心台灣未來所有人民的力量，在這次都能勇敢站出來，萬馬奔騰、馬到成功。

