為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    游顥告罷游領銜人今不起訴 林敬桐：司法認證罷免行動合法

    2026/02/25 14:49 記者陳鳳麗／南投報導
    「去游除垢」罷免立委游顥領銜人林敬桐（戴帽者），被游顥控告一案，南投地檢署予以不起訴處分，她說，司法認證罷免公民行動合法合規。（記者陳鳳麗攝）

    「去游除垢」罷免立委游顥領銜人林敬桐（戴帽者），被游顥控告一案，南投地檢署予以不起訴處分，她說，司法認證罷免公民行動合法合規。（記者陳鳳麗攝）

    去年罷免期間，立委游顥對「去游除垢」罷團領銜人林敬桐提告，控告她違反《個人資料保護法》、《偽造文書》及《公職人員選舉罷免法》，南投地檢署予以不起訴處分。林敬桐表示，該結果捍衛了公民團體的名譽，司法更認證該罷免過程合法合規。

    去年全台罷免32名藍委行動，已在去年7、8月投票結束，南投縣罷免立委游顥的「去游除垢」罷團領銜人林敬桐，罷免期間遭游顥陣營3度提告，而其中控被告幽靈連署，違反《個人資料保護法》、《偽造文書》及《公職人員選舉罷免法》部分，南投地檢署近日偵結，予以不起訴處分。

    林敬桐今天收到不起訴處分書，她說，自己應該是全國罷團官司進行最久的領銜人，在今天之前一直承受著限制住居的處分與長期的司法壓力，而收到不起訴處分書後，終於鬆一口氣，司法也還給罷團清白與公道，更認證罷免的公民行動合法合規。

    林敬桐表示，游顥3度提告，結果皆證明指控並不成立，再次說明人民依法行使權利，不該被濫訴打壓。罷免案的結束並不是監督的終點，志工團隊至今並未散去，依然活躍於地方各項公眾議題中，這股力量未來將轉化為長期的在地監督平台。

    「去游除垢」領銜人林敬桐，收到南投地檢署的不起訴處分書。（林敬桐提供）

    「去游除垢」領銜人林敬桐，收到南投地檢署的不起訴處分書。（林敬桐提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播