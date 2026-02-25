游顥告罷游領銜人今不起訴 林敬桐：司法認證罷免行動合法

「去游除垢」罷免立委游顥領銜人林敬桐（戴帽者），被游顥控告一案，南投地檢署予以不起訴處分，她說，司法認證罷免公民行動合法合規。（記者陳鳳麗攝）

去年罷免期間，立委游顥對「去游除垢」罷團領銜人林敬桐提告，控告她違反《個人資料保護法》、《偽造文書》及《公職人員選舉罷免法》，南投地檢署予以不起訴處分。林敬桐表示，該結果捍衛了公民團體的名譽，司法更認證該罷免過程合法合規。

去年全台罷免32名藍委行動，已在去年7、8月投票結束，南投縣罷免立委游顥的「去游除垢」罷團領銜人林敬桐，罷免期間遭游顥陣營3度提告，而其中控被告幽靈連署，違反《個人資料保護法》、《偽造文書》及《公職人員選舉罷免法》部分，南投地檢署近日偵結，予以不起訴處分。

林敬桐今天收到不起訴處分書，她說，自己應該是全國罷團官司進行最久的領銜人，在今天之前一直承受著限制住居的處分與長期的司法壓力，而收到不起訴處分書後，終於鬆一口氣，司法也還給罷團清白與公道，更認證罷免的公民行動合法合規。

林敬桐表示，游顥3度提告，結果皆證明指控並不成立，再次說明人民依法行使權利，不該被濫訴打壓。罷免案的結束並不是監督的終點，志工團隊至今並未散去，依然活躍於地方各項公眾議題中，這股力量未來將轉化為長期的在地監督平台。

「去游除垢」領銜人林敬桐，收到南投地檢署的不起訴處分書。（林敬桐提供）

