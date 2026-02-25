黃國昌再提政見 喊4年建設50公里單車道、升級100公里單車高速公路

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天召開第2場新北政見記者會，提出「新北低碳交通新藍圖」願景。（記者黃政嘉攝）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天在新莊競選總部召開第2場新北政見記者會，他向丹麥首都哥本哈根與其他國際先進城市看齊，提出「新北低碳交通新藍圖」，包括單車高速公路、以捷運站為核心打造15分鐘生活圈、專用車道與號誌系統，要讓民眾「騎得順、騎得到、騎得安心」，他喊出4年建設50公里自行車道、升級100公里單車高速公路的目標，從交通根本思維的改革做起，盼讓新北成為人本交通、綠色運輸的城市。

黃國昌說明，交通是新北市目前施政滿意度最低的項目，有36.3%的市民不滿意交通的現況，此外，新北市去年1至11月，交通事故死亡人數達249人，是全國第4高，新北市雖然推動「3環6線」的捷運路網建設，但公共運輸目前市占率約為29%，仍未恢復到疫情前33%的水準，有進一步強化的空間。

黃國昌表示，他提的新北低碳交通新藍圖，自己都實際全部騎過，「不是空口說白話」，他認為可利用新北地形優勢，在堤岸外廊道提供更安全便捷的自行車道，讓民眾跨區移動，騎得順方面，他將藉由河濱綠色廊道升級，升級100公里既有的河濱自行車道，配合人車分道、出入動線的優化，以及提升YouBike 2.0E電輔車的占比，打造讓市民可以兼顧上班通勤與假日休閒的「單車高速公路」。

騎得到部分，他以重要捷運站半徑3公里為核心，增設單車與行人專用道，保障人行和騎行的安全，並增設YouBike站點，結合「單車高速公路」與捷運站路網，讓單車串聯住家、車站以及市民朋友日常的生活圈；重劃區8公尺以上的道路必設單車道，貢獻路側的公共空間，完善15分鐘生活圈。

在專用車道與號誌系統上，他說，將仿效哥本哈根於特定通勤路段試辦Green Wave號誌系統，並設立標準化的「路緣分隔」自行車道，藉以達成減少紅燈停等時間，提升通勤效率。

黃國昌指出，哥本哈根創建「自行車高速公路」路網，以及專為自行車設計「Green Wave」綠波號誌等的智慧運輸系統，藉此降低停等時間，並提供騎行的安全，哥本哈根使用自行車通勤的居民比例超過50%，實現以人為本的交通，此外，法國巴黎市長伊達戈的15分鐘城市施政案例，透過增建數百公里的自行道，讓居民可以透過步行、騎自行車或乘坐公共交通工具，在離家15分鐘內滿足工作、就學、採買等便捷服務。

黃國昌喊出4年建設50公里自行車道、升級100公里單車高速公路目標，要讓新北成為人本交通、綠色運輸的城市。（記者黃政嘉攝）

黃國昌在「單車高速公路」將藉由河濱綠色廊道升級，升級100公里既有的河濱自行車道。（記者黃政嘉攝）

