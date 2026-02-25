認識台灣史永不嫌晚！ 張之豪挺賈永婕：重點是我們都在同一國

民進黨基隆市議員張之豪。（資料照）

台北101董事長賈永婕近期親訪義光教會、閱讀台灣歷史和人權相關書籍，被網友形容是「民主戰鬥機」。對此，民進黨基隆市議員張之豪表示，現在很多人願意跟賈永婕董事長一樣，開始了解台灣才剛發生不久的事件，無論是林宅血案、陳文成、鄭南榕，還是二二八，這都是好事。

張之豪今日於臉書發文指出，重點不是賈永婕是否比一百個台灣史老師來的更有號召力。而是，這些台灣史，有沒有被更多人看到、讀到。這麼多台灣史的老師，多年來為台灣見證、寫史，留下重要珍貴的紀錄。

很多人基於家庭因素、背景，甚至因為自己長輩就是那個體制的一份子，所以遲遲跨不出那一步。但，我們都是自由人、都是民主人，我們可以選擇自己是什麼，也可以決定自己要是什麼，更可以透過自我的改變，來改變下一代。

在上帝面前，我們都是罪人，沒有誰比誰更高尚，沒有誰比誰更不應該反省自己。最近有人在玩台派黑歷史賓果，張之豪坦言，「我自己試了，我可以打勾的格子太少，玩不起來」。

張之豪接著說，這是因為他的政治啟蒙始自我母親，以前就一直投給謝長廷，所以當他從同學那轉述我在外聽到對民進黨咒罵的話語時，她給我的反應不是無視，也不是叮囑「小孩有耳無嘴」，而是問他，「你覺得，為什麼他們說民進黨是壞人？」

到了1996年台灣首次總統大選，「我支持彭明敏，因為彭明敏勤奮好學，所以我也要勤奮好學」，這開啟了他對台灣史的認識，北美的台獨運動者，博士教授一大堆，書本捐到各處也很多，台灣同鄉會、前衛出版社、台灣茶黨，這些都是組成他的養分。

張之豪回憶，「那年我才15歲，根本不是個該把台獨聯盟的旗子縫在我自己的Agenda Book（記事本）上的年紀，但我就這麼做了。我並沒有比較高尚，我只是比較幸運，我幸運的是，我有個很睿智的母親，我有個非軍公教背景的家庭，所以，看待這些事情，我不用代入太多罪惡感或是自我否定的複雜情緒。」

那時，父親也不是綠的，但他自詡是個讀書人，他相信知識，也相信如彭明敏這樣的自由主義知識份子，不可能是如黨國媒體講的那樣罪大惡極。

張之豪最後說，每個人從matrix（電影《駭客任務》：The Matrix）中驚醒出來的原因與時間點，都不一樣。現在是很多人開始認識台灣史的時刻，重點從來都不是賈永婕，而是我們用溫暖、開放的心，擁抱每一個賈永婕，一起學習、一起成長、一起學會做一個好的人，一起學會做一個好的台灣人。只要我們是同一國的，it’s never too late（永遠都不嫌晚）。

