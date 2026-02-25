協調3小時！ 國民黨竹縣長選舉初選確定採「37制」 3/25-27民調、3/28黨員投票

新竹縣縣長選舉提名登記同志協調會議，今天在國民黨新竹縣黨部閉門溝通3小時後，國民黨副秘書長李哲華（右）步出與媒體揮手打招呼。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名紛擾春節過後再度成為焦點，國民黨中央黨部副秘書長李哲華今到竹縣與陳見賢、徐欣瑩兩位登記同志，協調整整3個小時甫結束；李哲華表示，由於兩選將仍無共識，確定將採黨的初選提名辦法「37制」，以民進黨鄭朝方為對比，在3月25、26、27日3天進行民調，3月28日舉行黨員投票，當天併計兩項成績後，產生正式提名的候選人。

這場新竹縣縣長選舉提名登記同志協調會議，今天上午10點在國民黨新竹縣黨部閉門舉行，出席人員包括中央提名協調小組代表李哲華、新任新竹縣黨部主委邱國樑、國民黨新竹縣委員會與兩位選將等人。協調過程，不時傳出高分貝的爭論聲音。

會後，李哲華受訪表示，因為陳見賢和徐欣瑩兩位登記參選人沒有達成共識，所以還是依照黨的提名辦法，進行民調70%以及黨員投票30%的方式來決定。其中民調部分，今天兩選將已經共同挑選了3家民調公司。經過討論，決定在3月 25、26、27日3天進行民調，採對比式民調，以目前選情評估最有力的對手-民進黨鄭朝方為對比。3月28日進行黨員投票，結束後會將前3天的民調結果封條拆開並進行統計。併計兩項成績後，就能產生正式提名的候選人。

媒體提問協調會開了3個小時，主要的爭執點為何？李哲華表示，主要是部分參選同志對初選執行作業的細節有些不清楚，選務單位盡量說明，秉持公平、公正、公開的方式進行。

李哲華結論，今日是初選登記後的協調會。重點包含：確認採「37制」（黨員 30%、民調 70%），挑定民調機構與檔期。期間將辦理「電視政見發表會」，不辦理鄉鎮巡迴。黨員投票部分，採納參選人的意見，將每方可派的監察員從1位增至2位，讓選務更完備。

協調會後，角逐國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，擺出黨員投票為1號的手勢。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選確定採「37制」，竹縣副縣長陳見賢擺出黨員投票為2號的手勢。（記者廖雪茹攝）

