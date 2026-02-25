為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張善政八德寺廟走春 2不同黨派議員主委誇讚市政

    2026/02/25 14:35 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政到八德玉元宮走春，與主委段樹文等人一同發放福袋。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政今到八德玉元宮、三元宮走春，兩廟主委分別是無黨籍、民進黨籍議員段樹文、呂林小鳳，由於今年適選舉年，兩位議員雖然不同黨籍，但都不約而同地稱讚市政做得很好，爭取選民支持，由於事先宣導市長要來發福袋，領取福袋的民眾大排長龍，看到這麼多民眾來領福袋，張善政更是全程保持微笑，爭取選民支持。

    段樹文提到，八德玉元宮具有270多年歷史，以前的名字也叫做三元宮，後來改名玉元宮，與市區的三元宮如同兄弟，如今玉元宮、三元宮也是八德霄裡地區及市區最重要的信仰中心。

    他說，玉元宮主祀玉皇大帝、三官大帝，今天適逢「玉皇大帝誕辰」，也就是俗稱的「天公生」，看到這麼多信眾來給天公過生日，也代表民間信仰的力量。

    呂林小鳳也提到，很多民眾為了領福袋排隊排了一個小時，預估三元宮至少發出一千個福袋，也代表幸福滿滿。

    張善政表示，很高興走訪八德二個最重要的信仰中心，市府近年來在八德投入大量建設經費，其中捷運綠線，綠線延伸中壢段、三鶯線延伸綠線大湳站，都是八德最重要的軌道工程，完工後八德將有嶄新的一面。

    桃園市長張善政到八德三元宮走春、發放福袋，現場民眾大排長龍。（記者謝武雄攝）

