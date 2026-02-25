台美洽簽ART 黃國昌：應跟美方爭取不該再被多課15％關稅

對於台美關稅議題，民眾黨主席黃國昌今在電子白板解釋，強調台灣應跟美方爭取，不該再照1974年的貿易法被多課15%關稅。（記者黃政嘉攝）

川普對等關稅遭聯邦最高法院裁定失效，改依122條款對全球課徵15%疊加關稅，行政院副院長鄭麗君昨天表示，台美已洽簽對等貿易協定（ART）及投資備忘錄（MOU），面對關稅新局，MOU不受影響、且ART是有利基礎，我方已與美方聯繫，積極溝通中；民眾黨主席黃國昌今受訪強調，MOU跟ART是完全不一樣的事，應跟美方爭取不該再照1974年的貿易法被多課15%，政府應趕緊提供正確資訊、提供廠商正確指引與必要的行政協助。

黃國昌今在新莊競選總部召開第2場新北政見記者會接受媒體聯訪，對於台美關稅變動議題，外界關切國內產業的影響程度，怎麼看政府面對美國關稅的態度？黃國昌特地在電子白板上畫圖解釋，他提到，媒體過年時就詢問他聯邦最高法院判決、川普「1974年貿易法」第122條款、ART等事情，他說，大家真的要回去看協議文本，立法院根本沒有辦法處理那個協議，處理了會成為一個大笑話，在協議文本裡，我們（台灣）真正拿到的是依照IEEPA（國際緊急經濟權力法）所頒布的第14257號行政命令，此命令在聯邦最高法院的判決已被宣告違法。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，我們（台灣）現在面對的是「1974年貿易法」第122條款，它所增加15%的稅率，所以現在所有台灣輸（到）美國的商品，面對的是在WTO架構下面，本來最惠國待遇的稅率再加15％，這不僅是台灣，其他國家也面對，有跟美國簽FTA（自由貿易協定）的國家，會受到FTA保障，但台灣並沒有，希望政府：第一、提供大家正確客觀的資訊，第二、提供廠商正確的指引，以及必要的行政協助，是政府目前最緊迫應該要做的事。

黃國昌並說，鄭麗君昨開記者會時還在講MOU，他說，232條款沒有規定在ART，232條款規定的是在1月簽的MOU，跟ART是2件完全不一樣的事情，針對跟美方簽訂的ART，政府應問美國這個內容是不是該重新調整，「如果是我，我最起碼會爭取說，我給了這麼多東西，若真的要這樣子過，你不該再依照1974年的貿易法，再多課15%，否則台灣付出這麼高的代價，最後到底換到了什麼？」

對於台美關稅議題，民眾黨主席黃國昌呼籲政府應趕緊提供正確資訊、提供廠商正確指引與必要的行政協助。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法