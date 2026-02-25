AI新聞受害者！被爆稱中國春晚機器人都是真人 高嘉瑜傻眼回應

AI新聞受害者！被爆稱中國春晚機器人都是真人 高嘉瑜傻眼回應2026/02/25 15:08 即時新聞／綜合報導
近日出現一段AI新聞報導「台獨份子高嘉瑜」聲稱中國春晚上表演的機器人都是「真人假扮」。（取自高嘉瑜臉書）
不肖人士對於AI應用越來越普及，中國AI假新聞近日充斥社群平台。近日出現一段AI新聞報導「台獨份子高嘉瑜」聲稱中國春晚上表演的機器人都是「真人假扮」。對此，前立委高嘉瑜傻眼回應：「這也太好笑了吧！」她也提醒，網路充斥類似的自導自演假AI影片，民眾務必小心上當。
高嘉瑜今日在臉書發文表示，網友傳給她，才看到該離譜假新聞。該AI影片以高嘉瑜的影像加上AI旁白配音方式，聲稱高嘉瑜公然宣稱中國春晚上的機器人表演是真人假扮，還稱該違背常識的言論暴露高嘉瑜的愚昧無知。
高嘉瑜對此表示：「這也太好笑了吧，這是什麼自編自導假新聞。」她表示，裡面只有「台獨份子」是真的，其他都是假的。她也提醒，網路上有很多類似的自編自導假AI影片，請大家一定要小心不要被騙了。
貼文下方，網友紛紛留言表示：「圈一波共仔粉絲」、「您上春晚唱歌才是恐怖攻擊」、「重新做人成功，被鎖定」、「要選舉了喔 很勤喔」。